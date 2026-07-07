La estructura de las bandas de chilenos dedicadas al "turismo delictivo": no hay jefes y funcionan como una "franquicia"

Durante años fueron apenas una serie de robos aislados en barrios exclusivos de Estados Unidos. Sin embargo, con el paso del tiempo se descubrió que detrás de muchos de esos golpes había un mismo patrón: grupos integrados mayoritariamente por ciudadanos chilenos que viajaban por distintos países para asaltar casas de alto poder adquisitivo y regresar a su lugar de origen con el botín.

El fenómeno, conocido como "turismo delictivo", dejó de ser un problema exclusivo del país norteamericano. También aparecieron casos en Canadá y zonas específicas de países de Europa, como los ataques en el "Triángulo de Oro" de Cheshire, hogar preferido de estrellas de la Premier League y las celebridades británicas en el sur de Manchester.

Turismo delictivo: el impactante modus operandi de la banda de chilenos que le robó a Del Potro

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Recientemente en Argentina, donde la investigación por el robo a la casa del extenista Juan Martín Del Potro terminó con la detención de cuatro ciudadanos chilenos: Eduardo Gallardo Espinoza, Esteban Escobar Cartes, Ignacio Zúñiga Cartes y Bastián Freraut Jiménez. Estos últimos dos, con alertas rojas de Interpol por integrar una banda acusada de cometer robos en las viviendas de figuras de la NFL y la NBA.

Para entender cómo funcionan estos grupos, este medio entrevistó a Jesús Bonilla, Major Case Squad del Departamento de Policía del condado de Nassau, en Long Island, detective que durante años investigó a estas organizaciones y participó en decenas de detenciones. Según aseguró, una de las mayores sorpresas que le dejó el caso fue descubrir que estas bandas no responden a una estructura tradicional.

Los hechos comenzaron a denominarse como "turismo delictivo" porque estos ciudadanos chilenos comenzaron a utilizar el Programa ESTA (Sistema electrónico para la autorización de viaje) para ingresar a Estados Unidos, que permite permanecer en ese país por 90 días sin necesidad de sacar una visa común.

Una organización sin jefes

Cuando Bonilla comenzó a interrogar a los integrantes de estas organizaciones esperaba encontrar una estructura piramidal, con un líder que impartiera órdenes. La respuesta fue otra. "Siempre les preguntaba quién era el jefe. Y todos me respondían lo mismo: 'Aquí no hay jefe. Aquí todos trabajamos juntos, como familia'", contó.

Según explicó, cada grupo funciona de manera independiente, aunque existe una figura clave: alguien que ya está instalado en el país donde operan y que se encarga de facilitar toda la logística necesaria para los recién llegados. "Hay uno que ya tiene las conexiones para moverse, rentar carros, alquilar un departamento por (la plataforma) Airbnb y conseguir compradores para las cosas robadas. Cuando llega un grupo nuevo, esa persona los recibe y les enseña", relató.

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De esta forma, pueden estar cometiendo robos juntos durante algunos meses. Después ocurre lo que, para Bonilla, explica por qué el fenómeno no dejó de crecer. "Ese muchacho ya aprendió todos los trucos. Entonces llama a otros desde Chile y les dice: 'Vení para acá, yo te voy a recibir'. Ahí nace otra banda", expresó.

Visto de esa forma, desarticular un grupo no implica necesariamente terminar con el problema. Cada célula funciona como una escuela informal donde los integrantes aprenden el método, generan contactos y luego se independizan, creando una especie de "franquicia criminal".

El detective comentó que esa dinámica permitió que el fenómeno se expandiera rápidamente desde California, donde comenzaron a registrarse algunos de estos robos antes de 2017, hacia otros estados como Nueva York, Texas, Chicago, Florida y hasta Carolina del Norte. "He viajado a buscarlos por varios lados. Cuando los atrapan, me dicen: 'No creía que ibas a venir hasta aquí para detenerme'", recordó.

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En ese sentido, afirmó que, para él, el robo al extenista argentino fue "una anomalía", en la cual habrían visto una oportunidad al ingresar a nuestro país antes de volver a viajar. “Argentina siempre es el carril de paso para ellos, porque cruzan la frontera con documentos falsos y después viajan a Estados Unidos, México o Canadá", añadió. También precisó que en muchísimas oportunidades atrapó a los delincuentes del país trasandino utilizando licencias de conducir y cédulas argentinas apócrifas para alquilar vehículos y viviendas.

"Son niños, hasta hay menores"

Otro de los patrones que detectó el detective de Long Island es que la mayoría de los integrantes de estos grupos son muy jóvenes. "Son chavos (niños), hasta hay menores. Suelen ir desde los 15 hasta los 30 años", indicó sobre un dato que coincide con las edades de los dos ladrones buscados por el FBI que estuvieron detrás del robo en Tandil al exnúmero 3 del ranking ATP (Zúñiga Cartes tiene 21 y Freraut Jiménez, 28).

"Su tío, su papá o su hermano ya robaban. En los barrios de donde vienen, robar es la carrera de ellos", sostuvo. Ese entorno, dice, termina convirtiendo a quienes logran grandes golpes en referentes para esas generaciones. "Los que hacen mucho dinero se convierten como en santos para ellos, aunque no me gusta usar esa palabra. Compran una casa para la mamá, un auto y todo el barrio los admira", explicó.

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Bonilla también señaló que, a diferencia de los delincuentes más experimentados, estos jóvenes buscan algo más que dinero y les gusta exhibir los botines. "Les fascinan las redes sociales. Les gusta enseñar todo lo que hacen. Ponen las fotos de las cadenas de oro, las joyas, los relojes, de todo lo que robaron", señaló.

En este marco, se refirió al robo que sufrió en su vivienda Travis Kelce, jugador de fútbol americano de los Kansas Chiefs y flamante esposo de la cantante Taylor Swift, a quien le sustrajeron 20 mil dólares en efectivo, joyas, un reloj de lujo y la camiseta que usó en su primer Super Bowl. "Como ese hecho, hay muchísimos. Hay copycat (imitación) en la dinámica y los modos; existe mucha competencia entre los ladrones, quieren hacerse famosos".

Cómo eligen a sus víctimas

Por último, Bonilla manifestó que la mayoría de los golpes tienen un nivel de planificación e inteligencia previa similar, mucho más cuando se trata de deportistas famosos o celebridades. Si un jugador muestra su casa, su pileta, sus relojes en Instagram, TikTok o en una entrevista, el siguiente paso consiste en ubicar esa vivienda en una plataforma de geolocalización y navegación.

"Me enseñaron cómo lo hacían. Entraban a Google Maps o una aplicación parecida, buscaban la casa y la encontraban", contó. Después verifican cuándo la víctima estaba fuera de su domicilio. "Hacen su tarea, como nosotros los policías nos ponemos a vigilar sentados en los autos. Durante varios días observan los movimientos, cambios de guardia; intentan que las viviendas sean en un monte, una zona boscosa o un campo de golf, así es más fácil escapar.

En el caso de los atletas, consultan sus calendarios de competencia -que son de conocimiento público- para saber cuándo juegan de visitante o si están disputando un torneo lejos de sus hogares.

Además de Kelce, otros jugadores famosos que sufrieron robos bajo esta modalidad en los últimos dos años fueron Patrick Mahomes (su compañero en Kansas Chiefs) y los basquetbolistas Luka Dončić, Jamel “Ja” Morant y Bobby Portis. Ninguno de ellos estaba en su casa cuando ocurrió el hecho.

FP/fl