Condenan a un profesor de taekwondo por matar a tiros al "pibe de la sonrisa"

Era una tarde de marzo. Matías Rafaelle (25) estaba en un after en un bar de Rosario. La calma del lugar la alteró un profesor de taekwondo que ingresó alcoholizado y drogado. Lo echaron. Volvió a entrar con un pretexto y se desató la tragedia. Se enfrentó con la víctima, sacó su arma y le disparó hasta matarlo. Este lunes 26 de octubre lo condenaron a 18 años de prisión.

Flavio Conde (54) era profesor de taekwondo en el Club Calzada de Rosario. En distintas imágenes y videos se lo ve entrenando a chicos y participando de exhibiciones. Era quinto dan, lo que significa que tiene la categoría para ser maestro porque “ha adquirido la técnica y estilo” que este arte marcial requiere. Pero el 17 de marzo del año pasado se alejó de lo que enseña la disciplina y cometió un crimen en un bar del barrio Pichincha.

Matías Rafaelle fue asesinado de dos tiros en un bar.

Eran cerca de las 18 de aquel día cuando Conde ingresó en el bar Oktubre, que estaba ubicado sobre la calle Balcarce y Brown, en Rosario. Lo sacaron del lugar porque estaba “ocasionando disturbios”. Pero más tarde regresó: pateó la puerta del local y dijo que quería entrar para retirar algunas cosas que había dejado allí. Pero fue solo un pretexto.

Comenzó a discutir con una de las cinco personas que había adentro. Era Matías, un taxista de 27 años amante del rock y de Rosario Central y que sus amigos recuerdan por su sonrisa como distintivo de su personalidad. Discutieron . El profesor de taekwondo sacó un arma de su pantalón y disparó seis veces, detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Dos de las balas impactaron en el abdomen de Matías y pocas horas después murió en el centro de salud donde lo habían trasladado.

“Mati, mañana es el día, mañana voy a creer un poco más en la justicia, nada nos va a devolver tu sonrisa y simpatía, pero quién nos quitó tu presencia estará condenado a prisión”, escribieron sus amigos en la página de Facebook en la que pedían justicia por él.

Juicio. El fiscal Luis Schiappa Pietra había pedido 26 años de prisión para Conde, pero el tribunal lo condenó a 18. Los jueces Hebe Marcogliese, Patricia Bilotta y Gustavo Pérez de Urrechu lo sentenciaron a esa pena por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación de un arma de uso civil”.

Conde, en las primeras audiencias dijo que “todo lo que pasó” era “confuso” y que “no fue así”. “Pero no lo tengo bien en claro. Lo que sí sé es que no hice esta aberración. Nunca tuve un arma ni nada por el estilo”, sostuvo. La justicia no le creyó.

Cuando se cumplió un mes del crimen de Matías, sus amigos iniciaron una campaña en Rosario para pedir justicia por el joven. Destacaron su sonrisa y su alegría. Por eso empapelaron las veredas rosarinas con su imagen.

“Matías estaba siempre sonriente. Era una persona que emanaba mucha alegría y siempre nos hizo reír a todos. Queremos trasmitir esa imagen. Queremos que la gente sepa quién era él y lo que pasó. Por eso los afiches”, relataron entonces sus amigos.

Así nació “el pibe de la sonrisa eterna”, como lo bautizaron ellos, y ayer 19 meses después de su asesinato se hizo justicia.

NG CP