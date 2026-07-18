Condenaron por grooming al ex gimnasta olímpico Federico Molinari

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a la pena de un año y ocho meses de prisión condicional por el delito de grooming en perjuicio de una adolescente y alumna de su gimnasio en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

Fuentes del caso informaron que la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.° 3 de San Isidro, dictó el veredicto contra Molinari, quien presuntamente cometió los hechos cuando la víctima tenía 15 años.

La magistrada, además, le impuso al deportista una prohibición de acercamiento a la víctima, realizar un tratamiento psicológico y dos años de supervisión por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

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Los hechos habrían ocurrido en 2020, cuando la joven asistía a uno de los gimnasios que el deportista administra junto a su pareja en la Zona Norte del conurbano, por lo que su madre radicó la denuncia en 2023.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien pidió la elevación a juicio oral y público.

Según la causa, Molinari habría enviado mensajes sugestivos a la joven a través de redes sociales, algunos de ellos solicitándole que activara el “modo efímero” de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

La víctima abandonó la actividad deportiva en 2021 y, tras comenzar un tratamiento psicológico, relató los motivos que la llevaron a dejar el entrenamiento. A partir de ahí, su madre decidió avanzar con la denuncia formal.

Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la joven, que formarían parte central del expediente judicial.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Molinari se consolidó como uno de los grandes referentes de la gimnasia artística argentina. Fue cinco veces ganador del premio Olimpia, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y alcanzó un histórico octavo puesto en la final de anillas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una actuación que lo ubicó entre los mejores especialistas del mundo.

Tras retirarse de la alta competencia, orientó su carrera a la formación de nuevas generaciones de gimnastas: por sus escuelas pasaron alrededor de 5.000 chicos, varios de los cuales integraron seleccionados nacionales. Además, expandió su perfil público con participaciones en la obra Stravaganza, el programa televisivo Combate y una apertura de Aquadance en Showmatch.