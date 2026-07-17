La sobrepoblación en cárceles federales alcanzó el 6,8% y profundiza una tendencia que preocupa

La población alojada en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y profundizó un fenómeno que desde hace años preocupa desde hace años: la sobrepoblación carcelaria. De acuerdo con el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), junio cerró con 12.319 personas privadas de la libertad, un 1,3% más que al finalizar 2025, lo que representa 153 detenidos adicionales en apenas seis meses.

Ese incremento volvió a ubicar al sistema por encima de su capacidad oficial de alojamiento. Según el relevamiento de la institución, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, el SPF dispone de 11.534 plazas, por lo que actualmente existen 785 personas detenidas de más, equivalente a una sobrepoblación del 6,8%.

Cárceles al límite: crece la población detenida, se agrava la sobrepoblación y aumentan las muertes

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El informe, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, muestra además que buena parte del aumento fue absorbido por la Unidad 36 de Santa Fe, también conocida como la Cárcel de Coronda, incorporada al sistema a fines de 2024 y que durante el semestre sumó 115 personas alojadas. Esta unidad cuenta con pabellones de aislamiento para presos violentos o de "alto perfil".

En contraste, la Unidad 17 de Candelaria, ubicada en Misiones, redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos). A pesar de ello, la tendencia del aumento de la sobrepoblación es clara y, para Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no constituye un fenómeno aislado, sino que es la continuidad que atraviesa a todo el país.

"La sobrepoblación viene en aumento en todos los sistemas penitenciarios de la Argentina, básicamente porque hay un aumento de la población penitenciaria en los últimos diez años, más o menos de un 40%. Ese ritmo se aceleró mucho y no fue acompañado por una expansión de los sistemas penitenciarios, lo que derivó en la sobrepoblación", explicó.

En esa línea, la especialista sostuvo que esa situación tiene consecuencias directas sobre las condiciones de detención: "Esto es igual a decir mayor hacinamiento, menos acceso al derecho a la salud, a la educación y muy malas condiciones de vida; al punto de que varias jurisdicciones, como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, mantienen parte de sus detenidos en comisarías porque no hay lugar", advirtió.

En relación con la situación procesal, el documento dice que 6 de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) fue condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado. En comparación con el cierre de 2025, la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos).

La integrante del CELS comentó que el aumento del encarcelamiento no responde a un aumento en los delitos, ya que, de hecho, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) muestra que en los últimos años han descendido, sobre todo los más violentos y graves. "Hay una mayor tendencia a la privación de la libertad de los imputados, porque hay un uso bastante fuerte de la prisión preventiva", afirmó.

Las cifras del informe en detalle

El relvamiento semestral, consigna que al cierre de junio pasado hay 1.019 mujeres y 33 personas del colectivo travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres.

La cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4% y los detenidos de la mencionada comunidad se mantuvieron estables, mientras que 7 de cada 10 personas de ambos grupos están alojadas en el establecimiento de mujeres de la Cárcel Ezeiza. "Las mujeres vienen aumentando en mayor proporción por la orientación que tomó la política criminal en la persecución de la Ley de Drogas", indicó Fernández Hofmann.

Muchas veces, puntualizó la especislista, el foco está puesto en mujeres que cumplen funciones de baja escala en los delitos vinculadas a la comercialización de estupefacientes. "Siempre que hablamos de mujeres encarceladas, el impacto no es solamente sobre ellas, sino también sobre su entorno familiar porque generalmente son quienes cumplen las tareas de cuidado. El castigo termina trasladándose indirectamente a sus hijos", aclaró.

El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general. Acorde a los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) el aumento de encarceladas en el país creció un 44% entre 2015 y 2024 (pasó de 2.923 a 5.213).

Entre otros grupos, se analizó que los jóvenes de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos), registrando un incremento del 7,2% en el último semestre (7 de cada 10 están arrestados sin condena firme). Por otro lado, los extranjeros conforman el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado.

"Construir más cárceles no alcanza"

La coordinadora de Política Criminal y Violencia del organismo de derechos humanos consideró que la construcción de más establecimientos es una medida que, por sí sola, no resolverá el problema. "Esto no se soluciona con más plazas, está demostrado una y otra vez. Cuando el Estado construye nuevas, el encarcelamiento crece tan rápido que no alcanza. Cuantas más plazas hay, más personas detenidas va a haber y esas plazas se van a llenar", expresó.

"No encuentra un tope -prosiguió-, y esto nos está llevando a una crisis penitenciaria que ya tiene varios años y que no está encontrando una respuesta desde el Estado; ni del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es muy difícil lograr ese trabajo entre los tres poderes para lograr revertir un problema tan estructural", consideró.

Al mismo tiempo, manifestó que el escenario de la política actual viene acompañado de dos reformas que aumentarán mucho el encarcelamiento: La Ley de Reiterancia y la modificación de la Ley Penal Juvenil. Sobre el panorama de hoy, sostuvo que existe "un uso de la prisión preventiva" y muchos delitos que son excarcelables o que tienen penas bajas e igual se decide dar la privación de libertad y también supone que las personas queden detenidas cumpliendo condena. "Por otro lado, hay más restricciones con respecto a las salidas, muchas personas salen ya con la condena cumplida, lo que hace más estén más tiempo en prisión", cerró.

FP/DCQ