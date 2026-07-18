El doloroso recuerdo de la familia de Catalina, a dos años del femicidio

Dos años después del femicidio de Catalina Gutiérrez, la familia de la joven asegura que la condena a prisión perpetua dictada contra Néstor Soto no marcó el final de la lucha. Por el contrario, sostienen que todavía quedan instancias judiciales e institucionales pendientes para lograr que la pena quede firme y avanzar con nuevas medidas contra el condenado.

En ese marco, los padres de Catalina participaron de una misa al cumplirse exactamente dos años del crimen que conmocionó a Córdoba y al país.

“Al cumplirse dos años de la partida de Catalina, nos unimos en oración para recordarla. Siempre en nuestros corazones”, decía la invitación difundida por sus seres queridos.

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Perpetua de por vida. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Marcelo Gutiérrez, padre de la joven, recordó a su hija y explicó que el objetivo de la familia sigue siendo conseguir que la condena impuesta al femicida tenga las consecuencias más severas previstas por la ley.

“Queremos que la perpetua sea efectiva y de por vida, hoy en Argentina llega hasta los 35 años. Vamos a luchar”, afirmó.

Aunque en marzo de 2025 la Cámara en lo Correccional y Criminal de Undécima Nominación de Córdoba condenó a Soto a prisión perpetua por el femicidio, la sentencia aún debe quedar firme para habilitar nuevas acciones impulsadas por la familia.

Marcelo Gutiérrez explicó que ese paso resulta determinante para avanzar sobre otros frentes que consideran igual de importantes.

“Estamos esperando y reclamando que la condena quede firme para así poder tomar otras acciones como, por ejemplo, que la Facultad de Arquitectura (FAUD) lo expulse, hoy sin esa medida no se puede hacer. También buscamos que no pueda acceder a ninguna universidad del país, ya que estuvimos averiguando que consultó en algunas”, sostuvo.

En paralelo, el padre recordó a Catalina como una joven comprometida con sus estudios y con quienes la rodeaban.

“Tengo los mejores recuerdos porque era buena hija, amiga, estudiante y persona”, expresó.

El fallo condenatorio fue dictado el 19 de marzo de 2025 por un tribunal integrado por jurados populares. En esa oportunidad, el presidente de la Cámara, Horacio Augusto Carranza, declaró a Néstor Aguilar Soto autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa.

Al leer el veredicto, el magistrado sostuvo: “Declaramos a Néstor Aguilar Soto autor de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con un homicidio mediando violencia de género y a la vez un homicidio que se cometió para lograr la impunidad”.

La confesión. Durante el debate oral, Soto reconoció haber matado a Catalina, aunque rechazó la calificación de femicidio que finalmente confirmó la Justicia.

También sostuvo que el arrepentimiento apareció inmediatamente después del crimen y relató cuál fue su reacción cuando llegaron los policías.

“No aguanté más, exploté llorando y dije ‘me arruiné la vida señor, me arruiné la vida’ y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue ¿dónde está Marcelo? para que me mate, para que me tire al piso”, declaró durante el juicio.

Sin embargo, esos argumentos no modificaron la valoración de la prueba realizada por el tribunal, que entendió acreditado que el asesinato fue cometido en un contexto de violencia de género y que, además, el agresor intentó asegurar su impunidad ocultando el cuerpo.

La investigación permitió reconstruir que la noche del 17 de julio de 2024, Catalina pasó a buscar a Soto por su vivienda para asistir a una reunión con amigos. El encuentro nunca llegó a concretarse.

Dentro de la casa, el joven golpeó y estranguló a la estudiante de Arquitectura. Luego trasladó el cuerpo hasta el Renault Clio de la víctima y condujo hasta el barrio Ampliación Kennedy.

Allí intentó incendiar el vehículo para borrar rastros del crimen. Sin embargo, el fuego no consumió completamente el auto y permitió a los investigadores preservar elementos de prueba que resultaron determinantes para reconstruir la mecánica del femicidio.