Conmoción por el femicidio de una militante feminista en Santa Fe

Florencia sonríe en su foto de perfil de las redes sociales junto a sus dos pequeñas hijas. La imagen está intervenida con la leyenda "nací para ser libre, no asesinada". Florencia pregonaba por los derechos de las mujeres, era una militante feminista activa. Ayer su cuerpo fue encontrado semidesnudo y boca abajo entre pastizales en la localidad santafesina de San Jorge. Aun no se sabe quién fue el femicida.

La víctima fue identificada como María Florencia Gómez Pouillastrou. Tenía 35 y dos hijas de 4 y 1 año. Ayer por la mañana había dejado a las menores con el papá, ex pareja y concejal por el Partido Comunista de San Jorge. Y se fue.

Florencia y una de sus fotos en las redes sociales.

Pero a la tarde su cuerpo fue encontrado de casualidad por dos jóvenes que iban a un descampado a tirar con una gomera. Estaba semidesnuda y con un golpe en la cabeza, a simple vista. Aunque aún faltan los resultados de la autopsia para confirmar la causa de la muerte. El expediente fue caratulado como “violación seguido de muerte con el agravante de violencia de género”.

Más tarde, el cuerpo fue reconocido por el concejal Lisandro Schiozzi, expareja de la víctima y padre de sus dos hijas.

Según pudo reconstruir el fiscal Carlos Zoppegni, a cargo de la causa, y le detalló a PERFIL a la 13.15 una cámara de seguridad toma la última imagen de Florencia con vida. Después, media hora más tarde, el GPS del celular la ubica en la zona donde fue encontrado su cuerpo.

El cuerpo estaba metido entre pastizales, no se observaba a simple vista. Por eso el fiscal trabaja sobre dos hipótesis: que Florencia haya ingresado a esa zona por voluntad propia junto a una persona conocida y luego ésta la mato o que el atacante como si fuese un depredador la estuviese esperando y la agarró de sorpresa.

La víctima con una de sus hijas.

Era común que Florencia circulara por la zona donde fue encontrado el cuerpo. Salía a caminar con cotidianidad por ese lugar.

Aunque para las amigas de Florencia es extraño que ella haya ido a realizar ese recorrido sola. No lo hacía y siempre pregonaba que circularan en grupo, según detalló el fiscal. Por eso una de las puntas de la investigación sostiene que la víctima conocía a su victimario. Aun no hay detenidos.

Los femicidios no se detienen. Fueron asesinadas 142 mujeres desde que se decretó el aislamiento obligatorio por el coronavirus el 20 de marzo hasta 1 de octubre, según datos de La Casa del Encuentro. Santa Fe (20) es la segunda provincia en donde se registraron más casos después de Buenos Aires (54).

196 días de aislamiento obligatorio: 139 Femicidios, 3 Transfemicidios y 8 Femicidios vinculados de varones. Los últimos 14 días se produjeron 10 femicidios y un nuevo transfemicidio según el informe nro.14, del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/ZJPW0odAZ7 — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) October 2, 2020

Cuando se conoció la noticia del crimen de Florencia se realizó una marcha de velas para recordarla y pedir justicia. “Nos arrebataron a Flor” dijeron desde la organización “Las Chuecas” a la que pertenecía Florencia y además sostuvieron que les “arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense”. "Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del Partido Comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense", expresaron en las redes sociales.

"Flor no está –resaltaron-, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar".

NG/MC