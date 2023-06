La causa por el crimen de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central atacado a tiros junto a tres amigos en 2021, tomó un giro tras la detención del agente Facundo Agustín Matías Torres, señalado como uno de los oficiales que llevó un arma de juguete para "plantarla" en la escena. Este lunes, el policía de la Ciudad de Buenos Aires declaró ante los investigadores y negó haber cometido ese delito.

Torres brindó su testimonio en la indagatoria ante la jueza Vanesa Peluffo, quien ordenó su detención este sábado por pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella. El funcionario judicial tomó esta decisión luego de que el inspector Héctor Cuevas, acusado en la causa por "encubrimiento", indicara que el oficial llegó en una moto de la fuerza de seguridad junto con Gabriel Issasi -uno de los tres policías acusados de "homicidio"- con el arma.

Crimen de Lucas González: el forense determinó que el tiro mortal en la cabeza fue realizado desde "adelante"

El nuevo detenido tiene 25 años y es conocido por su apodo "Cachorro". Actualmente está imputado por "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas" en perjuicio de Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (19), los tres amigos de Lucas que iban en el auto.

Su defensa, a cargo del abogado Martín Stagno, pedirá en las próximas horas su excarcelación pero se prevé que continúe detenido. Por otro lado, Héctor González, padre de la víctima, sostuvo que "podrían haber nuevos quiebres" entre los miembros de la fuerza policial.

El crimen de Lucas González ocurrió el 17 de noviembre de 2021, cuando salía de un entrenamiento.

Qué dijo el policía acusado de traer el arma para "plantar"

De acuerdo a la declaración de Cuevas, ese día Torres se hizo presente en la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Issasi en la maniobra de encubrimiento. Siempre según su relato, Issasi fue quien "tiró el arma" en la parte trasera del vehículo en el que circulaban los adolescentes por orden del subcomisario Roberto Orlando Inca, detenido por "falsedad ideológica y encubrimiento”.

Ante la jueza, Torres reconoció la secuencia pero negó que hubiera ido hasta su armario en la Comisaría para buscar un arma de juguete.

“Isasi me preguntó si habían detenido a los chicos, le dije que por la modulación habían dicho que sí. Entonces me pidió que lo llevara a la comisaría para buscar más cinta de seguridad para acordonar la zona. Él era mi superior, así que lo obedecí”, relató el acusado.

Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, los tres policías acusados de "Homicidio".

El agente afirmó que tomó sólo la cinta de su casillero y luego regresó con Issasi al lugar de los hechos, donde sí se produjo el diálogo del acusado por el homicidio con el subcomisario Inca. Sobre ese momento, reveló que en el viaje que hizo en moto con el imputado lo notó "nervioso".

No obstante, Torres aseguró que nunca escuchó la frase “andá a poner eso", ni nada parecido, en relación al arma que fue plantada en el rodado donde estaban los jóvenes para aparentar un enfrentamiento. “Acá hay gente que no tiene nada que ver. Todo esto es político, para perjudicar a la Policía de la Ciudad”, cuestionó Torres a lo largo de la indagatoria, según pudieron reconstruir fuentes judiciales.

Entre los ahora 15 policías detenidos se hallan los oficiales Issasi y Juan José Nieva y el oficial mayor Fabián Andrés López, imputados por el "homicidio" del joven jugador de fútbol.

La incriminación de Torres

El principal Cuevas rompió el silencio el viernes pasado en medio del juicio porque "piensa y ve a Lucas todas las noches en sus sueños" y para resguardar a su propia familia. En ese marco, dijo que el oficial apodado “Cachorro” llegó en una motocicleta con el agente mencionado.

"Se baja esa persona de civil (Issasi) que tenía una gorrita adelante blanca y va y habla unos segundos con el Subcomisario Inca que estaba cerquita mío y escucho cuando le dice, ‘andá a poner eso’. Esa persona de civil se acerca al auto, que está a unos cinco metros, en la parte trasera, de la puerta trasera que estaba abierta y tira el arma. Yo entré en pánico, pensé en mi familia en mis hijos”, contó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25.

"No se trata de un solo loquito disparando, hay otro trasfondo acá. Ese 17 de noviembre concurrí a una alerta irradiada por la Brigada de la Comuna 4 y me acerqué al auto, a la Surán, y vi a Lucas muy mal herido, mucha sangre. Vi las mochilas, me asomo en la parte de atrás y no había arma. Ningún tipo de arma, ni de fuego, ni de juguete", concluyó.

