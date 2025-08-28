Después de cuatro meses de audiencias, la Justicia condenó a Isaías José Suárez a 19 años de prisión por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri, ocurrido el 31 de agosto de 2023 en el barrio de Palermo. El cartonero de 31 años hizo uso de sus últimas palabras antes de que se conociera la sentencia para insistir en su inocencia, pero el tribunal lo halló culpable de “homicidio en ocasión de robo”.

“Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, había dicho Suárez durante la mañana de este jueves. Acto seguido besó a su pareja, abrazó a su madre y fue retirado por los agentes con las esposas, a la espera de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 diera el veredicto.

Crimen de Mariano Barbieri: pidieron la absolución del acusado de matar al ingeniero en los bosques de Palermo

Tras el cuarto intermerdio, los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura lo condenaron a 19 años de cárcel, a pesar de que el fiscal Nicolás Amelotti había pedido la prisión perpetua al entender que se había tratado de un homicidio agravado criminis causae, es decir, que habría asesinado al ingeniero civil de 42 años para cubrir el robo de sus pertenencias.

Por su parte, el defensor oficial Ramiro Rúa le había pedido al tribunal que Suárez fuera absuelto, o en su defecto que se lo condenara por el delito de homicidio en ocasión de robo u homicidio simple, que tienen una calificación menor.

De esta manera, los magistrados consideraron que el ladrón se encontró con Barbieri en el interior de la Plaza Sicilia, en la zona de los Bosques de Palermo, y lo apuñaló con un cuchillo tipo tramontina para robarle su celular.

Tras conocerse el veredicto, la familia de la víctima manifestó su disconformidad con la condena de Suárez por no haber recibido la condena perpetua. Ante esto, Fernando Barbieri, hermano de Mariano, salió del edificio judicial, se abrazó junto con a su padre y su cuñada, y expresó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, el es muy chico y no entiende la situación”, detalló el hombre acerca de su sobrino, que nació dos meses antes del asesinato de su papá. De todas formas, el fiscal del caso ya adelantó que apelarán la condena.

"Desde un principio nos enfocamos en que encontraran a la persona correcta y estoy conforme con lo que hizo la Policía para encontrar al asesino”, agregó Fernando desde la puerta del tribunal.

En ese momento, su papá se acercó a la prensa y lo abrazó. “Mi soporte en todo esto es mi hijo que me quedo. Es una etapa larga y dura vinimos acá para sangrar nuevamente”, afirmó entre lágrimas. Por su parte, Maricel Gonzalez, la viuda de Barbieri, también habló ante los periodistas y exclamó que no le pareció raro que Suárez se declarara inocente. “No entiendo porque solo recibió 19 años, si es la persona que mató a Mariano”, concluyó.

El asesinato del ingeniero

Mariano Barbieri se encontraba en Plaza Sicilia, cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, cuando un ladrón lo sorprendió y le exigió que le entregara su teléfono. Sin embargo, el ingeniero civil oriundo de la localidad bonaerense de Beccar se habría resistido y se cree que Suárez lo habría apuñalado para llevarse el dispositivo.

El sospechoso se dio a la fuga y se puso a caminar hasta esconderse en el Barrio 31, en Retiro; mientras que Barbieri cruzó herido la avenida Del Libertador y llegó hasta una heladería donde pidió ayuda.

"Me apuñalaron para robarme el celular" y "no me quiero morir", llegó a decir poco antes de desvanecerse en el piso del local gastronómico. A pesar de que recibió una rápida atención, finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento a las pocas horas en el Hospital Fernández.

El caso generó una fuerte conmoción y, al otro día, un periodista que trabajaba en la zona en la que fue atacado Barbieri encontró el arma blanca que habría utilizado el sospechoso. Al poco tiempo, Suárez fue detenido por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el mencionado barrio.

Durante las audiencias, el fiscal Amelotti aportó que se analizaron miles de cámaras de video y se obtuvieron 34 imágenes que coincidían con la declaración de un testigo. La investigación determinó que el imputado presentaba coincidencias fisonómicas y gestuales con el autor registrado en las grabaciones, al tiempo que trascendió que tenía antecedentes penales y reiterados ingresos a comisarías.

