Habló la mujer del ingeniero asesinado en Palermo: "No sé cómo le voy a explicar esto a mi hijo"

La esposa de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado de una puñalada en el barrio porteño de Palermo para robarle el celular, habló tras la muerte de su pareja y expresó que no sabe cómo le va a explicar a su hijo en un futuro qué fue lo que sucedió con su padre.

"No sé cómo le voy a explicar esto a mi hijo", manifestó Maricel González, visiblemente conmovida, durante una entrevista en Telenoche (El Trece), en la que estuvo con su bebé y a acompañada por el hermano y amigos de la víctima.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, la mujer recordó la última conversación con su pareja antes de que tuviera lugar el impactante crimen. "Mariano ese día había salido antes del mediodía, había ido a la oficina en Palermo y de ahí había salido al parque y el bebé, que es re tranquilo, desde la 8 de la noche estaba muy alterado", relató.

"Nos acostamos y yo intentaba calmarlo, estaba muy alterado. Entonces le mandé un mensaje a Mariano y le dije que Luca (su hijo) no se calmaba y le pregunté: '¿Por qué no le hacés una videollamada?'. Al ratito me dice: 'dale', y yo le digo que no, que ya se había dormido. Esa fue la última conexión de Mariano", detalló.

En referencia a lo sucedido, señaló: "Yo nunca jamás me imaginé que Mariano se podía resistir, y por lo que cuenta el testigo, se resistió. Uno no sabe cómo va a reaccionar cuando eso se da".

"Mariano era bastante tranquilo. Él trabajaba con su computadora y a veces se iba con la computadora abierta en el tren. A mí sí me preocupaba mucho. Él no tenía problema", explicó.

Asesinato de Mariano Barbieri: detuvieron a dos sospechosos en la Villa 31

Remarcó: "Mariano desde que se recibió luchaba y soñaba con tener su propia empresa. Él tenía una mini micro pyme que tenía más pérdidas que ganancias y era su sueño, era su pasión, y ponía todo ahí, en crecer en este país, con su empresa y darle a su hijo ese futuro que se imaginaba, libre, feliz".

Este año la pareja tuvo su primer hijo, el cual en estos momentos tiene un poco más de dos meses de vida y deberá crecer sin su padre. "Solamente por él estoy acá y solamente por él estoy viva", concluyó Maricel.

La palabra del hermano y los amigos

En la entrevista también participaron el hermano de la víctima, Fernando, y varios de sus amigos, quienes lo recordaron y resaltaron todas las virtudes que tenía como persona. Además, brindaron detalles sobre el estado actual de la investigación.

"Mi hermano era un chico que amaba mucho a la Argentina, a su país. Le encantaba viajar en tren, conocía todos los ramales de las vías, le encantaba viajar en bicicleta, era un aventurero, era una persona a la que le gustaba mucho la libertad y amaba el país", resaltó el hermano de Barbieri, notablemente conmovido.

Un amigo de la víctima contó: "Mariano era una persona increíble. Siempre tenía alegría, siempre tenía proyectos, siempre estaba vital, era honesto, era una persona intachable. Nos robaron un amigo, un padre, un hermano y es una situación tan dolorosa que nos sacude a todos".

Mariano Barbieri.

"No hay justicia posible, porque este asesino va a seguir comiendo, bebiendo, escuchando música, leyendo un libro o lo que sea que le guste y Mariano no. Nunca va a volver y nos quitaron a un hermano, a una persona súper solidaria, que estaba enamorado de su hijo, de su mujer, lleno de proyectos, lleno de curiosidades, creía que todo se podía cambiar. El mundo es un lugar horrible sin él. Las personas como él no se olvidan nunca", añadió otro de sus amigos.

En cuanto a la investigación, el hermano de la víctima detalló que "están trabajando pero nada es certero" y señaló que no tienen mucha información sobre los avances. Además, reveló que el nuevo ministro de Seguridad porteño, Gustavo Coria, se puso en contacto con él.

"Me llamó y estuvimos conversando, pero anteriormente a él, nada. En primer lugar me pidió disculpas, mandó su fuerza a toda la familia. Me dijo que iba a trabajar incansablemente hasta encontrar a la persona que haya sido, que hay cámaras, que confíe, que están trabajando, que tengamos paciencia", relató.

El hermano de Mariano Barbieri comunicó que este viernes a las 20 se realizará una marcha en la esquina de Avenida del Libertador y Lafinur, en la heladería donde la víctima entró a pedir ayuda, para hacer un llamado a la justicia.

AS/LT