Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron a Marcelo Macarrón porque el fiscal no pudo "torcer la voluntad de la prueba"

El jurado popular resolvió este martes la absolución de Marcelo Macarrón en el juicio por el crimen de su ex esposa Nora Dalmasso, cometido en el Barrio Villa Golf de Río Cuarto a fines de noviembre de 2006. La decisión se tomó luego de que el fiscal del caso, Julio Rivero, manifestara que no había elementos para acusar al único imputado por el hecho.

“Como soy un fiscal íntegro, y no dañino, voy a pedir la absolución. Sería irresponsable, oportunista y cobarde si acusara”, había señalado el funcionario. El traumatólogo se puso a llorar al escuchar estas palabras y se abrazó con sus hijos, Facundo y Valentina, con quienes se retiró junto a sus abogados de los tribunales de esa ciudad cordobesa.

De esta manera, Rivero confirmó "no tener pruebas suficientes" para demostrar que Macarrón fue el autor intelectual del asesinato de su esposa. Sin embargo, exigió que el caso se siga investigando porque Dalmasso “fue, es y será después de su muerte una víctima de violencia de género”. “No puedo sostener que la mató un sicario, no porque no haya prueba, sino porque hay prueba de que hubo un acto sexual consentido. Eso echa por tierra un acuerdo criminal”, sostuvo.

Hasta el momento, el viudo de la víctima era acusado del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", de acuerdo a lo que había considerado el fiscal Luis Pizarro, encargado de elevar el caso a juicio. "Sería un acto de irresponsabilidad acusarlo. No puedo torcer la voluntad de la prueba, soy el abogado de la sociedad y siento orgullo, pero eso no me autoriza a acusar por acusar. La prueba me dejó solo", añadió el fiscal.

Para el funcionario judicial, el asesino de Nora "está en la cinta de la bata de toalla" que fue atado a su cuello de manera doble. Por eso, insistió en que en el lazo hay un rastro de ADN sin identificar. La autopsia realizada por los médicos forenses Guillermo Mazzuchelli, Martín Subirach y Virginia Ferreyra había determinado que la muerte fue “provocada por estrangulamiento mixto a lazo y mano”.

Por ese motivo, el fiscal de cámara concluyó diciendo que Dalmasso murió asesinada por "una sola persona", que era un hombre que ella "conocía y que lo más probable es que lo haya estado esperando". El debate oral había comenzado el 14 de marzo y declararon de manera presencial 71 testigos. Al viudo lo acompañaron en todo momento sus hijos y Juan Dalmasso, el hermano de Nora.

Tras alegar por más de casi tres horas, Rivero finalmente dijo que no pudo probar el planteo de Pizarro y pidió su absolución. La acusación de Pizarro sostenía que presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón "en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales".

Asimismo, describía que mientras el acusado se encontraba en Punta del Este participando de un torneo de golf, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto. "El homicida, aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que realice su rutina previa al descanso y la abordó a la víctima una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda". Según el fiscal que elevó la causa a juicio, el viudo buscaba “obtener una ventaja, probablemente política y/o económica” y para eso “planificó dar muerte a su esposa, Nora Dalmasso”.

