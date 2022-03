Nora Dalmasso: quién es y qué dijo el principal sospechoso acusado por la familia Macarrón

Aunque llegó a ser investigado en la causa y su participación quedó descartada, Miguel Rohrer continúa siendo el principal señalado por los hijos de Nora Dalmasso como el asesino de su madre. El empresario de 65 años, apodado "el Francés", fue amigo de la familia y el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, y se había presentado a declarar en los Tribunales de Río Cuarto en 2016.

El tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de la mencionada ciudad cordobesa citó este miércoles a Facundo y Valentina Macarrón a declarar por el juicio contra su padre -único imputado en la causa- y, mientras la hija de la mujer fallecida apuntaba contra Rohrer, el productor rural rompió el silencio.

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso fue hallada estrangulada en su habitación del barrio de Villa Golf.

Valentina, que en el momento del crimen tenía 16 años y actualmente cumplió 31, defendió a su padre y mencionó que "el Francés" estaba en el aeropuerto con otro amigo de Macarrón el día que ella llegó de Estados Unidos para llevarla a la casa de su abuela por lo que le había ocurrido a Dalmasso. "A Rohrer no lo vimos más, pese que recién se había construido la casa en Río Cuarto. Él se fue", afirmó.

El testimonio de la hija de Nora Dalmasso

"Recién 9 años después lo vimos cuando estábamos festejando un cumpleaños de mi tía en el quincho del Golf y él entró. Preguntó qué hacíamos todos los Macarrón juntos. Y yo ahí cuando lo vi me agarró como una cosa acá adentro y empecé a llorar sin parar. Afuera estaba la mujer de él, que también lloraba", declaró la joven.

Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso.

"Los medios dijeron barbaridades, fue todo muy mediático", agregó Valentina antes de volver a referirse al ex amigo de la familia. "El 24 de noviembre de 2006 -un día antes del crimen-, nos dijeron que él estaba en Río Cuarto", manifestó sobre la cuartada del empresario que, en su momento, aseguró haber estado en Buenos Aires. "Mis papás se conocían con Rohrer de un colegio y del club de rugby. Miguel la miraba mucho a mi mamá, porque ella era muy bonita", acotó según consigna el medio Cadena 3.

"Solíamos ir a una casa de campo donde él siempre tiraba a las mujeres a la pileta, las levantaba, era como un acoso, un hombre muy violento", dijo, al mismo tiempo que recordó que la última vez que lo vio "parecía drogado, se nos reía, fue muy feo".

En diciembre de 2016, Miguel Rohrer se sometió a la extracción de sangre para una prueba de ADN en los tribunales de la Justicia cordobesa, pero ese estudio no lo ubicó en la escena del hecho. En 2007, Facundo Macarrón declaró que el amigo de su padre tenía "una relación cálida" con su madre. El abogado defensor de Macarrón, el Dr. Marcelo Brito, pidió que se vuelva a investigar a Rohrer porque las escuchas de la ex SIDE, que figuran en la causa, revelaron que estaba en Río Cuarto y no en Buenos Aires al momento del hecho.

A 15 años del asesinato de Nora Dalmasso: todos los detalles de la histórica causa

Qué dijo Rohrer antes de las acusaciones de la familia Macarrón

El empresario, que según la prensa cordobesa no se sabe nada de él en Río Cuarto hace años, reiteró su inocencia y se refirió al caso. “Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté. Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían", manifestó en conversación con el medio Infobae.

Tras calificar que el caso fue un "bochorno" y un "culebrón espantoso", cargó contra el abogado Brito, a quien llamó "siniestro" y dijo que todo era "una estrategia" suya. "Yo vivía desde 1999 en Buenos Aires, es una mentira que me fui de Río Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora Dalmasso sin vida. Además nunca tuve un auto chico y blanco, como se dijo”, mencionó.

El empresario rural Miguel Rohrer.

Rohrer abrió el primer videoclub de Río Cuarto e ingresó al club Urú Curé, donde también asistía Marcelo Macarrón. Además, los dos hombres formaban parte de la comisión de padres que fundaron el Colegio bilingüe San Ignacio de Loyola. En su testimonio de 2016, negó una relación económica con el viudo y una relación afectiva con la Dalmasso; también señaló que todo lo que declaró fue investigado por los fiscales y por eso no lo habían involucrado en la causa.

Facundo y Valentina Macarrón expresaron en diálogo con la prensa que habían “aportado un montón de pruebas sobre el sospechoso y nunca se investigó”. También adelantaron que presentarán "nuevos elementos" y cuestionan que no hubo control de peritaje en el ADN que el productor presentó. Por su parte, Rohrer aseguró que tomaría acciones legales si se "mancha su buen nombre y honor".

