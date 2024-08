Crimen del arquitecto cordobés: su hija y tres acusados podrían recibir prisión perpetua

El veredicto por el crimen del arquitecto Reynaldo Flehr en Córdoba se dará a conocer este viernes, en el que su hija Irina y otros tres acusados podrían recibir prisión perpetua, mientras que un quinto acusado hasta 15 años de cárcel, por el asesinato en diciembre de 2021, de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía. Este martes fueron los últimos dos alegatos de la defensa en el juicio por jurado.

El fiscal Fernando López Villagra sostuvo este lunes en la lectura de sus alegatos que tanto Irina Flehr, como su exnovio Leandro Moscarello, son "instigadores del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal agravado por el uso de arma de fuego, todo el concurso ideal".

Respecto a Samuel Moscarello y David Silvestre, López Villagra los señala como coautores (por ser quienes habrían ejecutado al arquitecto), y a David Suárez como partícipe necesario, ya que según el fiscal es quien “lleva y trae al lugar del hecho” a los principales sospechosos. Para los primeros cuatro pidió que sean condenados a la pena máxima, mientras que al último a 15 años de prisión.

El descargo de la hija: “Con esta condena me quitan el poder de ser madre”

Para el fiscal es evidente la tensa relación entre la víctima y su hija por la división de bienes, papelerío que un mes previo al asesinato Irina había solicitado ante el juzgado. Este martes, la joven hizo uso de la última palabra antes de la sentencia: “Siento mucho miedo, terror, tengo espasmos, me siento mal porque voy a estar siendo condenada a una cadena perpetua teniendo 22 años y una hija de 3 años afuera, por un delito que no he cometido”.

“Se han dicho un montón de cosas de mí que no han existido, que no han sido así. Solamente quiero limpiar mi nombre, quiero volver a casa con mi hija, es lo único que quiero hacer”, declaró frente al tribunal. “Después del fallecimiento de mi madre, lo único que siempre quise fue una familia y conseguí, gracias a Leandro (Moscarello), a mi hija. Ella es la adoración más grande que tengo en este mundo y ya con esta condena me quitan el poder de ser madre, de poder vivir con mi hija y poder criarla”, completó.

El crimen del arquitecto

El 29 de diciembre de 2021 fue hallado el cuerpo de Reynaldo Flehr en su casa de Los Boulevares, Córdoba. Las detenciones ocurrieron meses después, cuando en febrero la Justicia ordenó la captura de su hija y su yerno. Para el fiscal, desde el primer momento había elementos que probaban la responsabilidad de la hija de la víctima en el crimen, por ser la única heredera.

En numerosos tramos del alegato, López Villagra sostuvo que hay testimonios coincidentes sobre el desprecio de la hija al padre y el terror que éste sentía en relación a ella y su yerno. Subrayó las conclusiones de la pericia psicológica de Irina: una personalidad psicopática, carente de empatía e interesada por el dinero desde niña. La autopsia al arquitecto reveló que fue asesinado de dos disparos en la cabeza y no hubo golpes previos. Fue hallado amordazado y atado de pies y de manos.

