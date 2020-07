Autopsia demorada, juez enojado: las últimas novedades del caso Fabián Gutiérrez

La investigación por el crimen del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, parece encontrarse con algunos obstáculos que provocan demoras en la causa y que molestan al juez a cargo, Carlos Narvarte.

El magistrado tenía planeado tomarle declaración a Facundo Zaeta, pero el abogado defensor Carlos Muriete aseguró que su representado no va a declarar hasta no tomar conocimiento del informe forense que aún no fue presentado la autopsia final a las autoridades judiciales, reveló el portal local Opi Santa Cruz.

En las últimas declaraciones, Pedro Monzón aseguró que lo llamaron y cuando llegó a la casa donde se cometió el asesinato, ya no había nadie y solo limpió la escena. Mientras que Facundo Gómez dijo que la cabaña donde encontraron el cuerpo se la alquilaba a una persona que falleció el año pasado.

Caso Fabián Gutiérrez | Abogado de los detenidos: "Policialmente el hecho está descubierto"

Según informó el portal local mencionado,en el Laboratorio Forense se registran algunas demoras en las pericias post mortem. Opi Santa Cruz también explicó que fuentes de la causa apuntan a los medios por la afirmación que Gutiérrez fue "torturado".

Debido a todo este retraso en la entrega de los resultados de la autopsia, sumado a una nueva causa que se buscaría abrir en la justicia federal tras el hallazgo de un invernadero con plantación de marihuana, las autoridades judiciales decidieron aplazar la conferencia de prensa prevista para hoy donde iban a ampliar detalles de la causa. Todo esto, según informó Opi Santa Cruz, habría generado malestar en el juez Narvarte.

Mientras tanto, el fin de semana el Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz informó que la fiscal Natalia Mercado, quien interviene en la causa que se sigue por el asesinato del empresario "se desempeña en el cargo desde 2005 sin que haya merecido cuestionamiento alguno por su labor".

"Este organismo junto a todos sus integrantes que se desempeñan en cada una de las comunidades de nuestra provincia, brindan su total apoyo tanto a la fiscal Mercado como al magistrado interviniente (Carlos Navarrete) a fin de que resuelvan tan drástico crimen", señaló el Ministerio público en un comunicado. La fiscal fue apuntada por ser sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora Alicia Kirchner.

La Justicia analiza el procesamiento por lavado de 16 allegados a Gutiérrez

"Ajenos a toda especulación de intereses que inundan los medios de comunicación de las principales cadenas de noticias y de ciertas figuras políticas, como lo han demostrado (ambos funcionarios judiciales) a lo largo de sus trayectorias profesionales", se remarcó en el texto.

Gutiérrez, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, fue encontrado hace una semana asesinado y enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate y por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales confesó el hecho ante la Justicia.

El hallazgo se concretó en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de esa localidad turística ubicada a unos 250 kilómetros de Río Gallegos, y de acuerdo a los primeros resultados de los peritajes forenses, Gutiérrez presentaba golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello.

El empresario había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio en noviembre de 2019, sin prisión preventiva, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la causa de los Cuadernos.

Un informe del programa "Periodismo Para Todos" de Jorge Lanta repasó los bienes de Gutiérrez quien tenía un patrimonio millonario. Los investigadores descubrieron 36 viviendas, 40 autos de lujo y un esquema societario que habría utilizado para lavar dinero.

ED / DS