Cuestionan los tres principales ejes de la acusación contra Rudnev

Un estudio académico elaborado por el Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones (CESNUR) y la publicación Bitter Winter puso en duda algunos de los principales argumentos de la acusación contra Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche.

La investigación, realizada por el periodista e investigador Marco Respinti, forma parte de una serie de diez trabajos internacionales sobre el caso y analiza 25 años de cobertura mediática sobre Rudnev, desde sus primeras apariciones públicas en Rusia hasta su detención en la Argentina en abril de 2025.

Según el estudio, tres de las afirmaciones que se difundieron desde el inicio de la causa no coinciden con la documentación incorporada al expediente judicial.

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La primera se refiere al supuesto pedido de captura internacional emitido por Montenegro. El trabajo sostiene que la documentación remitida por la Policía de ese país únicamente menciona una orden local de comparecencia y aclara expresamente que no existían fundamentos legales para solicitar una captura internacional.

El segundo punto cuestionado es la referencia a la existencia de drogas. De acuerdo con el estudio, las pericias realizadas por Gendarmería Nacional sobre los medicamentos secuestrados arrojaron resultado negativo, aunque la imputación continuó incluyendo menciones al narcotráfico.

El tercer aspecto está vinculado con Elena Makarova, la mujer embarazada identificada como presunta víctima. Según el informe, declaró en Cámara Gesell que "no es víctima de nada ni de nadie", regresó posteriormente a Rusia y denunció a los fiscales por el trato recibido durante su permanencia en la Argentina.

Los autores sostienen que la imagen pública de Rudnev se construyó a partir de una reproducción sucesiva de informaciones provenientes de fuentes oficiales rusas, organizaciones antisectas y, posteriormente, de los comunicados de la fiscalía argentina.

Tras la difusión del estudio, Tamara Rudneva, esposa del imputado, afirmó que el trabajo "demuestra la falta de pruebas" contra su marido y sostuvo que la causa terminará esclareciendo los hechos investigados.