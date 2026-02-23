De perfil "fierrero" y fan de las carreras: quién es "La Toretto cordobesa", acusada de atropellar y matar a un moticiclista

El trágico choque que le causó la muerte a Cristian Martín Alanis, el padre de una nena de 10 años que circulaba con su moto para llegar a su casa, generó una fuerte conmoción e indignación en Río Cuarto. La conductora acusada de atropellar al hombre y arrastrarlo por casi tres cuadras, Camila Zabala, continúa detenida y mediáticamente se la apodó como "La Toretto cordobesa", por las similitudes al caso de Felicitas Alvitte en La Plata.

Mientras avanza la investigación en contra de la joven de 20 años, las publicaciones en sus redes sociales permitieron trazar un perfil marcado por su cercanía con el "mundo de los fierros". En ese contexto, la Justicia analiza si Zabala se encontraba corriendo una carrera de velocidad ilegal, mejor conocida como "picada", en la previa del choque.

La acusada manejaba su auto, un Volkswagen Golf, en estado de ebriedad a alta velocidad durante la madrugada del 14 de febrero, cuando impactó contra la moto en la que iba Alanis, una Honda Wave. Cuando la Policía llegó al lugar, fue sometida a un test de alcoholemia que dio positivo, arrojando un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según trascendió, dentro del vehículo había dos jóvenes, de 21 y 22 años, que también estaban alcoholizados. Los registros de las cámaras de seguridad de la zona mostraron que la joven atropelló al hombre de 35 años en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín, en pleno centro de la ciudad del sur cordobés.

Camila Zabala, de 20 años, fue imputada por homicidio culposo agravado.

Las pericias forenses y el análisis de las imágenes revelaron que Alanis falleció en el acto y poco después salió arrojado de la motocicleta, pero la conductora arrastró el rodado unos 300 metros antes de detenerse. Por eso, se inició una causa judicial contra Zabala por "homicidio culposo agravado", que quedó en manos del fiscal Javier Di Santo.

Las publicaciones en redes sociales

En paralelo a la investigación acerca de las circunstancias en las que ocurrio el hecho, se viralizaron en las redes sociales parte del contenido que "La Toretto cordobesa" muestra en su cuenta de Instagram. Allí, comparte publicaciones sobre viajes y escapadas con amigos y también acerca del mundo automotor, tales como carreras y velocímetros a alta velocidad.

Autos deportivos, puntos de encuentro, exhibiciones en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto y siguiendo competencias de rally en las sierras, son algunos de los posteos que dan cuenta de la presencia habitual de Camila Zabala en los entornos asociados a la denominada "cultura fierrera”. Este tipo de imágenes le valieron múltiples críticas y cuestionamientos en esa red social.

"¿Te das cuenta de lo que hiciste? Dejaste a una niña sin su padre y a una madre sin su hijo", "Queremos los datos de los cómplices y los datos de los otros autos que corrían carreras" y "No vas a caminar tranquila por la calle", son algunos de los mensajes que pueden leerse en los comentarios.

Por su parte, la madre de la hija de Martín, Ayelén Canonero, también se manifestó en sus redes sociales, donde publica información sobre el avance de la causa. En medio del duelo, dejó un mensaje de dolor; “Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que una mamá es capaz cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro”, escribió junto a una foto de Zabala.

Además, su familia dejó trascender que quieren que el caso se investigue como un homicidio intencional. “Con mi abogado estoy tratando de poder cambiar la carátula, que está en homicidio culposo agravado. Queremos que se cambie por homicidio simple”, aseguró en declaraciones a Clarín. También convocaron a una marcha para este 24 de febrero en la Municipalidad de Río Cuarto.

Martín Alanis, el joven atropellado en Río Cuarto.

"La Toretto", comparación con el caso de La Plata

El caso de Zavala rápidamente despertó comparaciones con el de Felicitas Alvitte, la influencer de 22 años detenida en 2024 por atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35, tras cruzar seis semáforos en rojo en La Plata. La joven alardeaba en sus redes su manera de conducri a alta velodiad y se llamaba a sí misma "La Toretto", nombre del personaje de Vin Diesel en la saga Rápido y Furioso.

Alvitte está acusada de "homicidio simple con dolo eventual" luego de embestir a la víctima en la esquina de 13 y 32, de la capital de la Provincia de Buenos Aires, ya que la Justicia sospecha que ocurrió mientras corría una presunta carrera ilegal con una amiga y que ésto debió representarle que su accionar podía causar una muerte y aun así continuó. Este delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión, según el Código Penal.

Días atrás, se conoció que el Tribunal Oral Criminal II platense fijó la fecha del juicio en su contra para el 2 de noviembre de 2026, después de que se definieran las pruebas que se utilizarán durante el proceso.

