Confirman nueva fecha del litigio contra Felicitas Alvite, “la Toretto”

El caso que conmocionó a la ciudad de La Plata y cobró relevancia por el perfil de su protagonista en redes sociales ya tiene fecha de definición. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 confirmó que el juicio contra Felicitas Alvite, apodada “la Toretto”, por la muerte del motociclista Rubén Armand, comenzará el próximo 2 de noviembre, extendiéndose durante las jornadas del 3 y el 6 del mismo mes.

La noticia se conoció tras una tensa audiencia preliminar realizada ayer, en la que se definieron las pruebas que se ventilarán durante el debate. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por un incidente de salud: Alvite sufrió un fuerte ataque de pánico dentro del recinto, lo que obligó a su asistencia médica en una ambulancia. Según su abogado, Flavio Gliemmo, la joven logró reponerse tras el episodio.

Estrategia. El punto central de conflicto sigue siendo la calificación legal.

Actualmente, la causa está caratulada como “homicidio simple con dolo eventual”, una figura que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, al considerar que la conductora debió representarse que su accionar podía causar una muerte y aun así continuó.

Para la defensa de Alvite, esta calificación es “equivocada”. Gliemmo sostiene que se trató de un homicidio culposo (accidental), lo que reduciría drásticamente la escala penal. Además, el letrado solicitó una “instrucción suplementaria” con el fin de incorporar nuevas medidas de prueba antes del inicio del debate.

El tribunal deberá juzgar no solo a Alvite, quien actualmente cumple arresto domiciliario en su vivienda de City Bell, sino también a su amiga Valentina Velázquez. Esta última está imputada por su participación en la presunta “picada mortal.