“Ice Man” se escondió en el frezzer para que no lo lleven detenido

Dos jóvenes fueron imputados por una causa por robo agravado en el partido bonaerense de La Matanza. Mientras que uno de ellos fue aprehendido en el lugar del hecho, el otro se escondió en el freezer de su domicilio antes de que lo detuvieran. El malhechor ocultó pruebas en una silla de ruedas que se encontraba en su hogar.

Según pudo saberse, los acusados fueron identificados como Cristian Maidana, de 23 años, y Alexis González, de 28; este último fue quien protagonizó el insólito hecho a la hora del allanamiento.

El ilícito ocurrió el pasado 2 de febrero cuando los uniformados observaron a un hombre que forcejeaba con una mujer en la localidad de González Catán, en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas, donde el malviviente huyó y abordó a una moto donde aguardaba el conductor.

Quien manejaba el rodado realizó una mala maniobra, así, ambos fueron interceptados y Maidana fue detenido. Se le incautaron dos celulares y la víctima indicó que uno era de ella. Finalmente, el delincuente fue presentado a primera hora en sede judicial.

En cuanto a González, fue reducido durante un allanamiento, donde, al momento del ingreso de los uniformados, una mujer impedía el accionar policial y manifestaba a los gritos que en el interior se encontraba su hijo discapacitado en silla de ruedas.

Una vez que la policía entró al inmueble, constató que en la silla para personas con movilidad reducida se encontraban elementos de interés para la investigación. A continuación, el joven fue encontrado en el interior del electrodoméstico de enfriamiento, con signos de hipotermia, y fue asistido por médicos.

González ya contaba con antecedentes penales por abuso sexual en 2017; robo en 2020; una causa de violencia familiar en 2021.