viernes 13 de febrero de 2026
POLICIA
Espectacular operativo en el mar

Mar del Plata: Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva

Se trataba de un marinero de un buque argentino, quien presentaba vómitos con sangre y necesitaba ser tratado en un hospital.

Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva 20260213
Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva. | Prefectura Naval Argentina

En un operativo de alta complejidad, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) aeroevacuó a un tripulante que necesitaba atención médica urgente tras sufrir una hemorragia digestiva e inestabilidad hemodinámica, cuando navegaba a bordo de un buque argentino a 118 millas náuticas (más de 200 kilómetros) de Mar del Plata.

Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva 20260213

La emergencia comenzó cuando uno de los Centros de Gestión de Tráfico Marítimo, que la Fuerza posee en el litoral marítimo y fluvial de la Argentina, recibió una comunicación por parte del capitán del pesquero “Stella Maris I”, quien alertó que uno de sus marineros, de nacionalidad argentina y de 35 años, presentaba vómitos con sangrado intenso.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Emergencia en alta mar. rescatan a un operario que se accidentó

Inmediatamente, se realizó una radioconsulta con un médico de la Prefectura, Autoridad Marítima Nacional, quien prescribió reposo absoluto y medicación.

Pasadas las horas, y con el tratamiento indicado por los profesionales de la salud, el hombre continuó con el cuadro, por lo que se indicó el despliegue de un operativo de rescate debido a que necesitaba ser hospitalizado.

Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva 20260213

Ante esto, un avión y un helicóptero de la Prefectura, con nadadores de rescate y un médico a bordo, decolaron desde Estación Aérea Mar del Plata y se dirigieron hacia el buque. En una milimétrica maniobra, desde el helicóptero descendieron los rescatistas, quienes lograron sacar al tripulante, colocándolo, cuidadosamente, en una canasta sanitaria para luego izarlo a la aeronave.

Durante el vuelo, el hombre recibió las primeras atenciones por parte del médico emergentólogo de la Institución.

Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva 20260213

Al arribar al helipuerto de la dependencia local, y gracias a coordinaciones previas, el tripulante fue esperado por una ambulancia, que lo trasladó de urgencia a un centro de salud.

Durante el aterrizaje, se contó con el despliegue de bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la Prefectura Mar del Plata, quienes llevaron a cabo tareas de prevención para que la maniobra se desarrollara sin inconvenientes.

rg cp

También te puede interesar
En esta Nota