Denuncian represión y torturas tras un festival de música en Salta

Un grupo de jóvenes denunció que fueron reprimidos el sábado por la noche durante un concierto por parte de varios integrantes de la Policía de Salta. Los chicos acusaron a los agentes de golpearlos, insultarlos y hacerles comentarios homofóbicos.

El festival A Mover tuvo lugar en el Centro Cultural Pata Pila, ubicado en la calle Maipú al 1400 de la capital salteña. El cierre de evento estaba a cargo de la cantante Sara Hebe. Fue al finalizar su show que los jóvenes denuncian que varios oficiales los agredieron a unas cuadras del lugar.

Uno de los jóvenes, que pidió no revelar su identidad por miedo a posibles represalias, contó a PERFIL que cuando se iba del evento junto a un grupo de amigos vio como un policía agarraba de forma violenta a una chica para forzarla a entrar en un patrullero mientras otras les pedían explicaciones a los agentes de a dónde se le llevaban.

Pegaron dos tiros al aire y nos agarran a mí y a todos los varones que estábamos allí y nos pegaron, contó

Varios de los jóvenes empezaron a grabar los hechos y cuando los agentes se percataron de ello los agredieron. “Pegaron dos tiros al aire y nos agarran a mí y a todos los varones que estábamos allí y nos pegaron, nos hicieron arrodillar en el piso, nos pidieron nuestros nombres, nos sacaron unas fotos y nos amenazaron”, relató uno de ellos.

“Nos decían ‘todos los hippies son putos’, ‘todos los porteños son putos’, ‘ustedes van a aprender a respetar a la policía’. Nos pegaron en la cabeza, a un amigo que creían que había filmado lo golpearon más aún. Luego pidieron un cuchillo y a un chico que tenía rastas se las cortaron y a otro y a mí que teníamos el pelo largo también”, denunció el joven.

Sobre los motivos por los cuales los agredieron, el joven dijo que no sabía cuál fue el detonante. “Nadie hizo nada violento. En el lugar había gente trans y homosexuales y los primeros detenidos creo que pertenecían a ese colectivo. El resto creo que nos arrestaron porque creían que habíamos grabado las primeras agresiones”, indicó.

Pidieron un cuchillo y a un chico que tenía rastas se las cortaron y a otro y a mí que teníamos el pelo largo también

“No habíamos bebido y todo esto pasó fuera del evento, estaban a fuera del predio y al margen de quien estaba alcoholizado o no, ¿cuál es el justificativo de golpear a alguien que bebió?”, planteó el joven. Según detalló, los tuvieron retenidos e incomunicados por unas cuatro horas hasta que finalmente los liberaron en Ciudad Judicial. Recién este lunes después de que trascendieran los hechos realizaron una denuncia formal en una Fiscalía. "No queríamos dejar constancia en una comisaría porque los que nos agredieron eran policías, por eso dejamos pasar el domingo y recién la presentamos hoy. Mañana va a ir más gente a sumarse a la denuncia", puntualizó.

La titular del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Laura Postiglione, confirmó a este medio que acompañó a los jóvenes que denuncian las agresiones en el Hospital de San Bernardo el domingo. “Ellos querían oficializar y dejar constancia de sus lesiones, tenían golpes y chichones. Lo que hice yo solamente fue contactar entre sí a muchas personas que están dando sus testimonios y poner conocimiento al ministro de Derechos Humanos de la situación para que hable con ellos. El funcionario rápidamente se puso a disposición de las víctimas y se tenía que reunir con ellas a las 11.30 de este lunes”.

Repudiamos el accionar represivo del gob de Salta anoche en el #festivalamover en el Centro Cultu Pata Pila @SeamosLibresmp quería cantar más temas ! Ya voy a volver 💗 — Sara Hebe (@sarahebeok) September 22, 2019

El Gobierno de Salta informó que por orden del ministro Marcelo López Arias la Secretaría de Derechos Humanos orienta y asesora a los jóvenes que denuncian haber sido reprimidos.

“Profesionales de ese organismo están en contacto con el grupo desde que se tomó conocimiento de la situación. En una reunión que López Arias tuvo este mediodía con los jóvenes informó que también tomó contacto con su par de Seguridad, Carlos Oliver, con quien actúa en conjunto. El ministro indicó que se realizará una investigación y que si se confirman excesos por parte de los policías que actuaron en el operativo, los mismos serán sancionados”, sostuvieron en un comunicado.

“No debemos dejar pasar este tipo de hechos. Nos importa que ustedes hagan la denuncia”, indicó el ministro de Gobierno durante el encuentro en el que también estuvo presente el director de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, Pablo Genovese, quien los acompaña en los trámites ante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Hablan de seis personas agredidas pero sin aportar ninguna identidad, dijeron desde la Policía de Salta

La Policía de Salta emitió un comunicado de lo sucedido en su sitio web. En conversación con PERFIL fuentes de la fuerza negaron que exista una denuncia formal contra algún agente. “Todas las denuncias son por redes sociales y en algunos medios, pero en nuestra base de datos no consta ninguna denuncia formal al respecto. Hablan de seis personas agredidas sin aportar ninguna identidad, no podemos saber si hay alguien damnificado porque no hay constancia de denuncias contra la policía y del procedimiento”, sostuvieron.

Según contaron a este medio, efectivos del Sector 5 hicieron cesar el festival al que habían asistido más de 400 personas después de corroborar que dentro del predio había gente que consumía alcohol, algo que no estaba permitido.

“Pasadas las 23, se registró el ingreso de una joven de 17 años en coma etílico al hospital materno infantil. La ambulancia procedía de ese festival por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí detectaron que un almacén cercano vendía bebidas alcohólicas a los asistentes del evento sin contar con la habilitación y permisos correspondientes. Por esta razón se procedió a la clausura de local”, explicó Miguel Velardez, jefe de Prensa de la Policía de Salta.

Luego de corroborar la presencia de gente alcoholizada dentro del predio, las fuerzas de seguridad solicitaron a los organizadores del festival que cesaran la actividad a las 23.30, media hora antes de lo previsto. “No hubo ningún inconveniente surgido de esto. Tampoco hubo detenidos y todo se desarrolló en el marco de total normalidad”, indicó Velardez. Y agregó: “Hasta el mediodía de este lunes no hay registro de denuncias contra la actividad de los policías en el sistema que centraliza todas las denuncias de la provincia de Salta”.

BDN/MC