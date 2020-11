Un desalojo de manteros en Flores terminó con incidentes y acusación de violencia policial

Un operativo para desalojar a manteros en el barrio porteño de Flores terminó con incidentes y fuertes acusaciones de violencia policial por un video en las redes que se viralizó de un grupo de policías golpeando a las trompadas a un hombre que intentaba escapar. Hubo cuatro detenidos.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires fueron a la avenida Avellaneda para impedir que un grupo de vendedores ambulantes instale sus puestos de mercadería en la vereda.

Los agentes de Comisaría Vecinal 7 C recorrían la zona comercial cuando observaron a un ciudadano senegalés intentando establecer su puesto en la esquina de la avenida Avellaneda con la calle Helguera. Según informaron fuentes policiales, los efectivos le pidieron que se retirara pero el "mantero" se negó y "se puso violento".

Ante esa actitud, informaron que lo demoraron y le incautaron la mercadería. El hecho generó la indignación de algunas personas que estaban en el lugar. “Intentaron agredir a los efectivos para que liberen al vendedor", dijeron las fuentes policiales.

Dahiana fue una de las tantas personas que presenciaron la situación y grabó unas imágenes fuertes de la Policía porteña golpeando a las trompadas a un hombre. El joven intentaba escapar y fue reducido por al menos seis policías. En el video se observan los golpes de puño por los que el hombre terminó ensangrentado en su rostro y fue detenido.

"Todas las semanas voy a Capital a comprar ropa para vender. Hoy, como muchas veces, hubo disturbios con los manteros para sacarlos del lugar. Pero hoy se fue todo de las manos", contó Dahiana en su cuenta de Twitter donde subió el video que se volvió viral,

“Era un pibe que no tenía nada que ver, que estaba mirando y gritando como toda la gente, como yo inclusive, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo. Lo único que hizo, como todos los que estábamos en el lugar, fue gritar para que no se llevaran al mantero que estaba laburando”, agregó.

Denuncian casos de violencia policial "sectorizada y selectiva" durante la cuarentena

“Los quiero presos a todos –en relación a la policía – fui a comprar ropa y volví lllorando sin comprar nada porque no podía creer lo que estaba viendo y no poder hacer nada, me quise meter y vean como uno me empieza a sacar a decirme que me corra. No sé si logrará algo esto, pero difúndalo”, pidió.

Otros dos hombres, un argentino y un senegalés, también fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Los cuatro fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24, a cargo del fiscal Rodrigo Pagano Mata y ante la Secretaría Única de Marcelo Muscillo.

El gobierno de la ciudad tiene que reivindicar el trabajo y frenar la violencia arbitraria que le ordenan ejecutar alevosamente a sus policías, no se puede perder así la humanidad. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) November 12, 2020

Al ver el video en las redes, la legisladora porteña Ofelia Fernández, expresó su indignación: “Las fuerzas policiales hace tiempo en la ciudad persiguen sin escrúpulos a trabajadores de la economía popular y cualquiera que -como este chico- intervenga para cortar ese abuso e impunidad sufre atrocidades cómo esta”.

“El gobierno de la ciudad tiene que reivindicar el trabajo y frenar la violencia arbitraria que le ordenan ejecutar alevosamente a sus policías, no se puede perder así la humanidad”, denunció.

EuDr CP