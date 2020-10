Ofelia Fernández: "Macri hablando me da vergüenza ajena"

La legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, que fue noticias hace algunos días porque la revista Time la destacó como "la legisladora más joven de Latinoamérica" que "lucha por el derecho al aborto" ", habló sobre las agresiones que recibe en las redes sociales y sobre la reaparición en la televisión del expresidente: "Macri hablando me da vergüenza ajena", dijo.

Ofelia Fernandez, narró en "Ahora Dicen", conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.fm las agresiones de la que es objeto: "Es injusto que me tenga que fumar esos ataques en redes sociales. Mis abuelos me llaman llorando por las agresiones, por lo que dicen de mí en los medios. "Esta nueva ola de jóvenes de derecha es una respuesta a nuestro movimiento", explicó.

Time eligió a Ofelia Fernández como una de las "líderes de la próxima generación" de 2020

Ofelia Fernández agregó que: "La verdad es que me molesta. Tengo que recordarme a mí mismo que están haciendo esto no solo para que renuncie, sino también para desanimar a cualquier chica que me vea y se sienta inspirada a dar un paso al frente e involucrarse en el activismo estudiantil, los sindicatos o la política. Así que tengo que resistir", sostuvo.

Acerca del proyecto de ley sobre el aborto legal, la legisladora señaló que: "Los últimos 4 años fui al Encuentro Plurinacional de Mujeres, y me da pena. Por suerte se armó toda una movida virtual, pero espero que más temprano de tarde estemos encontrándonos de vuelta. La ley de aborto legal tiene que ser ya. El lobby eclesiástico no le puede ganar a la movilización, espero que pronto contemos con aborto legal, seguro y gratuito", reclamó. Sin embargo, Fernández no pierde esperanzas sobre una votación favorable para el aborto en el futuro cercano. "Ya consideramos que este derecho es nuestro y solo necesitamos que se reconozca en el papel. Sé que podemos hacerlo", completó.

Ofelia Fernández dijo que ahora “le toca a los ricos” y fue tendencia

Por último se refirió a la pandemia y como la afecta en su vida personal: "Yo tenía una vida muy de moverme, y estoy muy guardada porque tengo asma, es factor de riesgo", explicó