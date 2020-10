Un policía bonaerense mató de un balazo en el pecho a un peluquero en Moreno

Guillermo Damián Aguirre (46) fue asesinado de un balazo a metros de su casa en el partido de Moreno. No fue un hecho de inseguridad sino que su “amigo incondicional” fue el que apretó el gatillo de su arma reglamentaria. El acusado, miembro de la Policía Bonaerense, fue detenido.

El policía Mario Churquina (27) habría discutido con su amigo el jueves por la tarde y le pegó un tiro en el pecho, según pudieron reconstruir los investigadores. El crimen ocurrió a metros de la casa de la víctima ubicada en Demóstenes al 3100, en la localidad de Trujui, en el partido de Moreno.

Para la hija de la víctima Churquina lo asesinó “por el simple hecho de que se volvió loco”. Mientras que un joven, que fue testigo del homicidio, relató que los vio discutir por “problemas sentimentales”. Aguirre fue trasladado de urgencia al hospital de la zona pero no resistió y falleció.

La víctima era peluquero, le decían Ever, como el nombre del local, y su asesinato generó gran conmoción entre sus conocidos, quienes lo describieron como una persona “solidaria” y “siempre dispuesta a ayudar”, en los distintos mensajes que se publicaron en las redes. Hacía un mes que había sido abuelo, por lo que su hija relató que “estaba muy feliz”.

“Te arrebataron la vida papá. Hoy te me fuiste de la peor manera, te mató alguien que era tu amigo incondicional por el simple hecho de que se volvió loco. Ya se hizo justicia y está tras las rejas esperando su traslado hacia la cárcel”, expresó en las redes sociales Agustina, la hija de la víctima.

Horas más tarde del hecho, el acusado de cometer el crimen fue detenido en el puesto del Centro de Prevención Urbana (CPU), ubicado en la esquina de Pasteur y Belgrano, en la zona de Las Catonas, en Moreno. Allí fue a tomar servicio, se cree, después de haber asesinado a su amigo.

Los policías que detuvieron a Churquina le secuestraron su arma reglamentaria Bersa Thunder calibre 9 milímetros (que contenía un cartucho intacto en la recámara y dos municiones en el cargador) y su chaleco antibalas.

Pero hubo un dato que les llamó la atención. Churquina llegó a tomar su puesto en un auto Chevrolet Ónix gris con pedido de secuestro activo desde el 26 de abril de 2018 por “robo automotor”, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

“Siempre vas a estar en mi corazón como el gran papá que fuiste. Me criaste vos solito, me diste el amor más sincero, papá y mamá a la vez. Dolorido, cansado, sea como sea te levantabas a trabajar por mí, para que nada me hiciera falta. Me cuidaste en la etapa más linda: mi embarazo. Cada día estuviste ahí, me dabas los antojos, cada control, cada ecografía, el día del parto… en todo momento siempre presente. Estabas tan feliz con tu nieto y te me llevaron. Te amo para siempre papá, el hombre y el amor de mi vida”, se lamentó.

Churquina se recibió de policía hace dos años y en sus redes sociales decía que “soñaba” con pertenecer a las fuerzas de seguridad. Pero ahora está encerrado del otro lado de las rejas.