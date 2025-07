Detuvieron a un pastor evangélico por abuso sexual: sus víctimas eran menores de edad y adolescentes

El pastor evangélico Daniel Ponce lograba convocar, en cada uno de sus encuentros, a centenares de fieles, y luego escogía a un grupo determinado al que invitaba a recorrer el país con él para entender y mejorar su espíritu religioso; sin embargo, todo era un truco para abusar de estas personas.

Al menos una decena de jóvenes de diferentes edades denunciaron a este hombre por abuso sexual. Por ese motivo, se abrió una causa en la Fiscalía N.º 1 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que terminó con el arresto del pastor la noche del jueves 24 de julio.

Caso del cura Ilarraz, condenado por abuso de menores: la Corte Suprema lo sobreseyó por prescripción

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de las referentes de la organización “Madres Víctimas de Trata”, que se encargó de hacer conocer lo ocurrido, habló con Infobae y reveló: “Es una bestia que tiene iglesias en todas las provincias y lleva supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos”.

Los detalles del expediente contra el pastor Daniel Ponce

En el expediente se detalla que Ponce tocó o violó a menores de edad o adolescentes en diferentes ocasiones, usando siempre el mismo método: les explicaba que era una manera de transmitirles el evangelio y tener una conexión más profunda con ellos.

Fuentes del caso le revelaron que la primera denuncia contra le pastor se hizo hace dos años, y luego se sumaron muchas más. “Camina por todo el país dando la Palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación, la verdad, un asco de persona. Es importantísimo que esto se viralice, que se haga público, porque la gente tiene que saber que no creer en todos los pastores, no digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control. Porque él tiene varias iglesias, va por todo el país”, expresaron desde Madres Víctimas de Trata.

En ese punto, remarcaron: “Tiene iglesias en todas las provincias y llevaba supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos. Los convence diciendo de ir a intercambiar charlas con distintos compañeros, distintos grupos”.

Pedofilia en la Iglesia Católica: el Vaticano presentó su primer informe sobre abuso de menores

La Justicia realizó una investigación que duró varios meses, donde recolectó las pruebas necesarias que le permitieron comprobar que Ponce aprovechaba su rol como referente religioso para abusar de sus seguidores.

El número total de víctimas se desconoce porque todavía muchas no hablaron públicamente. "Madres Víctimas de Trata" explicó que, desde que el caso comenzó a conocerse, le llegaron nuevos relatos de personas que habrían sido abusadas por el pastor.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que, si alguien fue víctima de esta bestia que nos llamen, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también. Ojalá no haya ninguno, pero si hay alguien que nos llamen, es muy grave este tema”, expresaron desde el organismo.

HM/DCQ