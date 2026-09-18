Detuvieron al exmanager de Callejero Fino acusado de amenazar al cantante

La Policía Bonaerense detuvo a Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, exmanager de Callejero Fino, en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra el cantante. El operativo se realizó en una propiedad del country Maschwitz Club, en Escobar.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino. La investigación está a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada como “Amenazas Coactivas”.

Se complicó la situación judicial de Callejero Fino y continuará detenido: declaró un testigo

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Villa La Ñata, dependiente de la Comisaría Tigre 4ª. Durante el operativo, los policías detuvieron a Fernández y secuestraron elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Entre los objetos incautados hay un Volkswagen Bora, patente JVM-866, y un teléfono celular. La Justicia deberá determinar ahora si esos elementos tienen relación con los hechos denunciados.

Según el parte policial, Fernández tiene 39 años y registra antecedentes por robo calificado en poblado y en banda.

La denuncia de Callejero Fino y las amenazas

Las amenazas denunciadas por el cantante aparecen vinculadas a otro episodio que había ocurrido semanas atrás. El 30 de agosto, Callejero Fino fue detenido durante un operativo policial en Tigre, donde los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con 12 proyectiles dentro de la camioneta en la que circulaba.

El arma estaba en el habitáculo del vehículo y la detención se produjo por una causa por portación ilegal de un arma de guerra. En ese momento, Alvarenga quedó detenido en la Comisaría Tigre 4ª de Benavídez y posteriormente se dictó su prisión preventiva.

La Policía había interceptado al cantante en la zona de Italia y la ruta 27, cuando se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Viajaba junto a su primo Steven Joel Rocca.

De acuerdo con lo planteado posteriormente por la defensa del músico, el arma estaría relacionada con el contexto de las amenazas que había denunciado.

Qué dijo Callejero Fino después de su detención

El 11 de septiembre, Alvarenga declaró ante la Fiscalía de Benavídez acompañado por su abogado, Storto. Al retirarse del lugar, el cantante salió esposado y escoltado por policías.

En los días posteriores, su defensa sostuvo que el artista había sido amenazado y que contaba con elementos para respaldar esa denuncia. “Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite”, había expresado el abogado al referirse al contexto familiar que, según su versión, rodeaba la situación.

La investigación por las presuntas amenazas continúa bajo la intervención de la UFI de Benavídez.

LB