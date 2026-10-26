Detuvieron al principal sospechoso por la muerte de la escort en Retiro

Personal policial detuvo en las últimas hora al principal sospechoso en el caso en el que se investiga la muerte de Tatiana Micaela Fernández de 27 años ocurrida en el barrio porteño de Retiro mientras los investigadores buscan aclarar qué fue lo que pasó dentro del departamento de la víctima.

La detención la realizó personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, logró la detención de Renato Iván Tabella, el hombre con el que la víctima había tenido una cita.

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