Detuvieron en La Plata a un acusado de ataques antisemitas: hallaron armas y bombas molotov en su casa

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron este fin de semana a Ángel Alberto M., un vendedor ambulante de 57 años, acusado de perpetrar dos ataques de carácter antisemita con armas incendiarias contra instituciones de la comunidad judía en la ciudad de La Plata.

La investigación, coordinada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y la Dirección de Contraterrorismo, culminó con un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, donde los investigadores encontraron armas de fuego, municiones y una bomba molotov casera preparada para ser utilizada. El sospechoso quedó incomunicado y a disposición de la Justicia.

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La causa quedó a cargo de la UFIJ N.º 17 de La Plata, conducida por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. La investigación comenzó tras el ataque ocurrido durante la madrugada del 30 de abril contra el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, ubicado en la calle 11 entre 58 y 59.

Según la denuncia presentada por autoridades de la institución, una bomba molotov impactó contra una ventana del primer piso y provocó daños materiales en el vidrio, aunque no llegó a explotar.

El segundo episodio se registró apenas tres días después, el 3 de mayo, cuando cámaras de seguridad captaron a un hombre arrojando otra bomba molotov encendida contra la pared de la sinagoga Beit Jabad, situada en la calle 16 entre 46 y 47. El fuego se extinguió a los pocos segundos y no hubo heridos.

A través del seguimiento minucioso de las cámaras de vigilancia públicas y privadas, los investigadores determinaron que el atacante realizaba los trayectos a pie desde su propio domicilio hacia los objetivos elegidos.

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Con esos elementos, la fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso. Al ingresar, los efectivos encontraron al hombre durmiendo y detectaron varias armas de fuego apoyadas sobre la cama.

Los peritos secuestraron una carabina calibre .22 marca Mahely, un pistolón de doble caño calibre .16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 Smith & Wesson. También hallaron municiones de distintos calibres, entre ellas proyectiles de 9 milímetros y .380.

Durante la requisa del inmueble, la Policía además encontró una nueva bomba molotov casera armada dentro de un frasco de vidrio con líquido inflamable y mecha. El artefacto fue retirado por personal especializado de la Dirección de Explosivos para realizar una detonación controlada.

El acusado quedó detenido bajo cargos iniciales de daño y tenencia ilegal de armas de fuego de guerra y uso civil, aunque la causa podría agravarse a medida que avance la investigación.

GD / EM