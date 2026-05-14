Megaoperativo en Fuerte Apache: más de 500 efectivos allanaron 14 puntos vinculados al narcotráfico

El barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, amaneció este jueves rodeado por un megaoperativo de seguridad encabezado por más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense y Gendarmería, quienes realizaron 14 allanamientos simultáneos contra presuntos integrantes de dos bandas narco que operan en la zona. El despliegue, coordinado por la Justicia tras recientes episodios de violencia, incluyó controles policiales y apoyo aéreo con helicópteros.

Las requisas se concentraron en distintos sectores del complejo ubicado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, donde durante la última semana se registraron enfrentamientos armados entre grupos vinculados al narcotráfico. Según trascendió, la investigación judicial avanzó luego de una serie de balaceras que alteraron al barrio y generaron preocupación entre los vecinos.

Lo que aceleró la intervención, fue el hecho que ocurrió días atrás, cuando un hombre de 68 años que no tenía relación alguna con el conflicto resultó herido por una bala en la pierna mientras se encontraba en las inmediaciones de los enfrentamientos. La víctima debió recibir asistencia médica, y de acuerdo con fuentes del caso, ya se encuentra fuera de peligro.

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El operativo comenzó durante la madrugada y movilizó a agentes de distintas dependencias policiales, además de personal de Gendarmería Nacional. Las fuerzas instalaron también controles vehiculares en los accesos al barrio para inspeccionar autos y motos que abandonaban el perímetro intervenido.

El policía acusado del doble crimen había sido denunciado y recuperó su arma tras un tratamiento psiquiátrico

Durante el allanamiento secuestraron armas de fuego y hubo detenidos, pero hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente la cantidad de sospechosos capturados ni el detalle de los elementos incautados.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por vecinos de la zona en los que se observan corridas, patrulleros y sobrevuelo de helicópteros sobre el barrio. También se pueden escuchar detonaciones y gritos en medio del despliegue de las fuerzas de seguridad.

CS