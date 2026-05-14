Detuvieron a un hombre en Salta por crear imágenes sexuales usando IA de una decana y otras 10 mujeres

Un hombre fue imputado y arrestado por crear y divulgar imágenes eróticas creadas usando Inteligencia Artificial (IA) de once mujeres, incluyendo a la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

Según el Ministerio Público Fiscal salteño, la investigación comenzó por las acusaciones realizadas por las damnificadas que denunciaron la publicación de imágenes alteradas digitalmente en una conocida página web de contenido explícito.

La acusación contra el detenido es por lesiones graves, agravadas por violencia de género reiterada. La causa está en manos de Verónica Simesen de Bielke, fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro.

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El hombre habría tomado fotos originales de las redes sociales de sus víctimas para luego modificarlas con Inteligencia Artificial y, finalmente, publicarlas, mostrando a las mujeres completamente despojadas de ropa.

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Entre el 26 de marzo y el 2 de abril las denunciantes descubrieron lo que estaba ocurriendo. La fiscalía actúo rápidamente, definiendo lo sucedido como violencia de género digital, al haber una daño a la integridad física y mental de las mujeres que afectó también su vida laboral, personal y social.

Varias de las víctimas forman parte de colectivos relacionados con la igualdad de género y la defensa de derechos.

El hombre pudo ser identificado gracias a las huellas informáticas que dejó, lo que permitió su arresto en un allanamiento llevado a cabo por integrantes de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía, donde se encontraron pruebas digitales que están siendo analizadas.

Inteligencia Artificial

Qué dice el último proyecto de ley presentado en Argentina para regular la IA

A comienzos de abril, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley para regular la IA basado en el modelo que implementó la Unión Europea (UE).

El legislador afirmó: “Lo importante es que la legislación le asegure al hombre, como en los orígenes mismos de la Humanidad, la oportunidad de una vida pública y de una vida privada; la posibilidad de ejercer en la Aldea Global, el viejo derecho humano de la privacidad, consagrado en el artículo 19° de la Constitución Argentina”.

Y, a continuación, remarcó que “la IA no debe ser una herramienta para la explotación de los datos personales” ya que ese concepto “colisiona fuertemente con el derecho a la privacidad”.

Diego Giuliano

Según Giuliano, “uno o dos datos personales, o diez datos sobre una persona, resultan inofensivos y no determinativos de la personalidad, pero el entrecruzamiento de los casi trescientos registros digitales que, según se dice, genera un ciudadano hoy en día hacen de la intimidad una verdadera quimera”.

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La iniciativa busca crear un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, del cual se haría cargo una persona nombrada por el Poder Ejecutivo.

Según este esquema, para poder trabajar en Argentina cada nuevo sistema de IA debería anotarse en el registro informando “sobre los propósitos, objetivos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y medidas de seguridad implementadas”.

Ciberseguridad

Luego, el organismo deberá chequear si cada solicitud cumple con los requisitos exigidos con “una evaluación de impacto previa a la comercialización y/u operación” del sistema de IA.

Giuliano aclaró que “los sistemas de Inteligencia Artificial que se encuentren en funcionamiento en el país en el momento de entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a sus disposiciones en un plazo máximo de seis meses”.

HM