Mascotas con IA: cómo funcionan los “Kata friends” que prometen vínculos emocionales con humanos

La inteligencia artificial ya no solo organiza agendas, responde consultas o genera imágenes. Ahora también busca convertirse en compañía emocional. La empresa japonesa SwitchBot presentó “Kata friends”, una nueva línea de mascotas robóticas impulsadas por IA que fueron diseñadas para interactuar con las personas de manera afectiva y personalizada dentro del hogar.

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Los dispositivos, que combinan robótica, sensores y aprendizaje automático, apuntan a crear un vínculo cotidiano con sus dueños mediante respuestas emocionales, reconocimiento de voz y memoria de interacción. Según informó la compañía, el objetivo es que estos peluches inteligentes puedan sentirse “más como compañeros vivos que como máquinas”.

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Cómo funcionan los “Kata friends”

Los “Kata friends” poseen un diseño blando y expresivo, similar al de un peluche, aunque integran múltiples tecnologías de interacción. Cada unidad cuenta con 12 zonas sensibles al tacto distribuidas en distintas partes del cuerpo, lo que les permite reaccionar a caricias, abrazos y movimientos.

Además, incorporan sistemas de reconocimiento emocional por voz capaces de detectar variaciones en el tono y el estado de ánimo de las personas. A partir de esos datos, la mascota adapta sus respuestas y comportamientos para generar una experiencia más cercana.

Otra de las funciones destacadas es su capacidad para identificar a distintos integrantes del hogar. Gracias al procesamiento de datos y patrones de interacción, los dispositivos pueden recordar hábitos, rutinas y preferencias de cada usuario, desarrollando reacciones específicas según la relación construida con cada persona.

IA emocional y vínculos cada vez más personalizados

El lanzamiento de estos robots domésticos refleja una tendencia creciente dentro de la industria tecnológica: el desarrollo de inteligencia artificial orientada a la conexión emocional.

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En los últimos años, diferentes compañías comenzaron a explorar sistemas capaces de simular empatía, afecto y compañía mediante asistentes virtuales, robots sociales o chatbots conversacionales. Sin embargo, los “Kata friends” llevan esa experiencia a un formato físico, incorporando movilidad autónoma y respuestas táctiles.

Los dispositivos pueden desplazarse de manera independiente por la casa, evitar obstáculos mediante sensores y regresar automáticamente a sus bases de carga cuando detectan niveles bajos de batería.

Para muchos especialistas en tecnología y comportamiento humano, este tipo de desarrollos abre nuevos debates sobre el rol emocional de las máquinas en la vida cotidiana. Mientras algunos consideran que pueden convertirse en herramientas útiles contra la soledad o el aislamiento, otros advierten sobre la posibilidad de generar dependencias emocionales con sistemas artificiales.

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La línea de mascotas robóticas se comercializa en dos modelos: “Noa” y “Niko”.

“Noa” presenta un diseño blanco con detalles grises, mientras que “Niko” combina un cuerpo gris suave con rostro blanco. Ambos modelos comparten las mismas capacidades de inteligencia artificial y funcionalidades interactivas.

Cuánto cuestan las mascotas con IA

Los “Kata friends” ya aparecen disponibles en la tienda europea de SwitchBot a un precio de US$999,99 por unidad.

La empresa también informó que algunas funciones avanzadas e interacciones adicionales requieren una suscripción continua para ampliar la experiencia personalizada de las mascotas.

El lanzamiento marca un nuevo paso dentro de la carrera global por integrar la inteligencia artificial a los espacios domésticos. En un escenario donde la tecnología busca ser cada vez más cercana y humana, las mascotas robóticas aparecen como uno de los ejemplos más visibles de cómo la IA comienza a ocupar también el terreno de las emociones.