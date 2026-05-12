Corea del Sur sacude al mercado con idea de pago a los ciudadanos con ganancias de la IA

Un alto funcionario de Corea del Sur afirmó que el país debería pagar a los ciudadanos un “dividendo” utilizando impuestos sobre las ganancias vinculadas a la inteligencia artificial, lo que pone de relieve la creciente presión para redistribuir las utilidades de un auge que ha enriquecido a fabricantes de chips como Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc.

Los comentarios realizados por el jefe de políticas presidenciales, Kim Yong-beom, en una publicación en Facebook, provocaron fuertes oscilaciones en las acciones coreanas el martes, mientras los inversionistas intentaban interpretar el alcance de las propuestas. El índice de referencia Kospi llegó a caer hasta 5,1% y luego recortó pérdidas después de que el influyente asesor aclarara que buscaba utilizar “ingresos fiscales excedentes” generados por el auge de la IA, en lugar de implementar un nuevo impuesto extraordinario sobre las ganancias corporativas. Un funcionario de la oficina presidencial dijo a Bloomberg News que las declaraciones de Kim representaban su opinión personal y no formaban parte de discusiones formales.

Las acciones de Samsung y SK Hynix recuperaron gran parte de sus pérdidas y el índice Kospi cerró con una baja del 2,3%.

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El episodio es el ejemplo más reciente de políticos que alertan sobre cómo la irrupción de la IA corre el riesgo de ampliar la brecha entre ricos y pobres. En Corea del Sur, esa preocupación se ha reflejado en llamados públicos para que los líderes de la industria compartan una mayor parte de los beneficios del despliegue global de infraestructura de IA. Si bien las ideas de Kim son preliminares, su implementación marcaría uno de los primeros esfuerzos gubernamentales coordinados para compartir las ganancias de este auge.

Se prevé que Samsung registre 330 billones de wones (US$220.000 millones) en ganancias operativas este año, lo que la situaría por delante de Apple Inc. y Alphabet Inc. y solo por detrás de Nvidia Corp. entre las empresas más rentables del mundo. SK Hynix no se queda atrás, con una proyección de 239 billones de wones en ganancias en 2026.

Las economías asiáticas buscan dar una señal de que son dueñas del auge de la IA, dijo a Bloomberg Television Christy Tan, estratega senior de inversiones del Franklin Templeton Institute. “Ese concepto consiste esencialmente en redistribuir los beneficios de la IA y los avances a los ciudadanos”.

Aunque Kim luego dijo que no se refería específicamente a un impuesto sobre ganancias corporativas extraordinarias, los principales beneficiarios globales del auge de la IA siguen preocupados por la presión para compartir una mayor parte de sus ganancias. “Lo que el funcionario coreano propone ahora proviene de ingresos fiscales excedentes, por lo que los contribuyentes podrían mostrarse cautelosos sobre si serán ellos quienes terminen pagando la cuenta, en lugar del gobierno”, señaló Tan.

Mercados sensibles

El tamaño de cualquier posible dividendo y otros detalles sobre cómo podrían implementarse las propuestas de Kim no quedaron claros de inmediato. Aun así, los inversionistas reaccionaron.

En el tiempo que suele durar un partido de fútbol, el índice Kospi perdió más de US$300.000 millones en valor. Su brusca reversión —y posterior recuperación— muestra lo nervioso que se ha vuelto el mercado tras un rally que ha impulsado al índice de referencia casi 86% en lo que va del año hasta el lunes. Aunque el optimismo sigue siendo fuerte —algunos estrategas de Wall Street proyectan al Kospi en 10.000 puntos—, los inversionistas extranjeros retiraron 5,6 billones de wones en acciones del Kospi el martes, llevando sus ventas del mes a 14,4 billones de wones.

“Después de un alza de alrededor del 80% este año, el mercado se volvió sensible a cualquier noticia que pueda generar nerviosismo entre los inversionistas”, dijo Kim Dojoon, director de inversiones de Zian Investment Management. “La publicación del jefe de políticas Kim fue fácil de malinterpretar en un momento así”.

En menos de cinco meses del año las acciones coreanas ya han superado el rally récord de 2025. Las alzas han estado impulsadas principalmente por Samsung y SK Hynix, cuyas acciones se han más que duplicado este año.

Si Samsung y SK Hynix cumplen las estimaciones y registran ganancias combinadas de alrededor de 500 billones de wones este año, podrían pagar más de 100 billones de wones en impuestos corporativos anuales, según Lim Jae-kyun, analista de KB Securities Co. Esa cifra podría superar los aproximadamente 100 billones de wones que el gobierno estima recaudar en total por impuestos corporativos en 2026.

La administración del presidente Lee Jae Myung ha hecho hincapié en el crecimiento “inclusivo”, con políticas orientadas a aumentar los ingresos de los hogares, el desarrollo regional y el apoyo a pequeñas empresas y startups.