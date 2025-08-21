El periodista Eduardo Feinmann fue increpado y agredido, este jueves 21 de agosto, cuando salía de la radio donde trabaja, por el sindicalista Marcelo Peretta, y toda la escena quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales. En su programa de A24, el conductor habló de las medidas que tomará al respecto.

“Hasta que estés preso, Marcelo Peretta, no paro. Y además vamos a contar quién es este tipo. Se lo conoce muy bien. Las irregularidades en su sindicato como secretario general perpetuo. Actos de corrupción, aparentemente... hay para contar todo el tiempo del mundo”, arrancó el animador.

Luego de que sus compañeros se solidarizaran con él, y mencionaran que otros medios también habían reflejado lo ocurrido, el conductor siguió con su descargo.

“Yo creo que es un ataque a la libertad de prensa toda. No se puede permitir. En un país como este, democrático, tener un antidemocrático como este tipo”, expresó el periodista.

En ese punto, Feinmann se hizo cargo que había insultado previamente al sindicalista, pero expresó que el conflicto podría haberse solucionado de otra manera, sin llegar a la violencia física o verbal.

“Yo le dije garca y chanta. Lo mismo que le digo: 'Peretta, usted es un inútil'. Y no lo digo de forma peyorativa. Es poco útil: para el sindicalismo, para la política, para la vida. Usted, inútil, llevó a su hijo con un celular a cagar a trompadas a alguien. Lo esperaba yo con todo gusto. ¿Se sintió ofendido por algo que dije? Vamos a tribunales. Lo resolvemos en tribunales. Que en este país se permita la violencia física... eso me parece que no. Me parece a mí que no”, cerró su descargo el animador.

Cómo fue el enfrentamiento entre Marcelo Peretta y Eduardo Feinmann

El sindicalista fue a la puerta de Radio Mitre y atacó al periodista, pero el incidente no pasó a mayores porque el economista Guillermo “Willy” Laborda, panelista de Feinmann, y una oficial de la Policía de la Ciudad, intervinieron de inmediato.

La primera figura del oficialismo en reaccionar ante lo ocurrido fue Manuel Adorni, el vocero presidencial, que escribió en sus redes sociales: “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente sólo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”.

Peretta ya había protagonizado un hecho similar en marzo de 2022, cuando fue grabado mientras insultaba y golpeaba a Gustavo Jorge Gallo, un abogado de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM). En su denuncia policial, el letrado declaró que el sindicalista “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz”, y además lo empujó para que “ruede por las escaleras”.

