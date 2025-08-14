La sociedad cordobesa continúa conmocionada por el crimen de Brenda Torres, la joven de 24 años que fue asesinada y descuartizada, y más tarde sus presuntos femicidas desperdigaron las partes de su cuerpo por distintos puntos del barrio Chateau Carreras, en la capital provincial. En ese sentido, el padre de la víctima, Roque Torres, realizó un desgarrador testimonio en el que confirmó que él fue quien encontró los últimos restos de su hija.

“Me fui con la intención de ver dos palos para cortar al otro día. En el lugar vi un tacho de pintura gris, tirando a blanco, con la tapa puesta. Cuando lo levanté, estaba muy pesado. Lo abrí y adentro había una bolsa negra. La toqué y estaba blanda", relató el hombre al explicar que había ido a la zona de un basural a buscar unos postes que necesitaba.

Caso Brenda Torres: la casa señalada por allegados era el lugar donde ocultaban su cuerpo

"Nunca pensé que podía ser lo que faltaba…”, continuó diciendo en diálogo con el medio La Voz. Primero pensó que eran restos de animales, ya que en ese momento no había sido notificado de que todavía quedaban partes del cadáver por encontrar. "Enjuagué el balde en un charco y lo escondí detrás de un tronco. Al otro día iba a volver a cortar los palos y a llevarme el tacho”, precisó.

A las horas encendió su celular y recibió la confirmación de que habían ubicado partes del cuerpo de Brenda. Luego, la Policía dio aviso acerca de la bolsa y los restos que estaban en el basural. “Ahí me cayó todo encima, fui a un kiosco, cargué el teléfono y llamé a la abogada", indicó. "Para ese momento, ya estaba asustado", añadió.

“No estaba buscando nada. Fue de golpe. Es algo muy fuerte para mí. Tuve el corazón de mi hija en la mano”, dijo entre lágrimas.

También precisó que éste estaba en bolsas negras que estaban cerradas con un nudo. "Encontré los intestinos, las tripas, todo eso... no pude desatarlos", por lo que terminó rompiendo las bolsas con un palo y al final dio con el trágico descubrimiento.

Por su parte, su abogada, Daniela Morales Leanza, cuestionó el accionar de la Justicia: “En ese lugar estábamos pidiendo rastrillajes desde hace varios días. Salvo en la casa allanada, todos los restos fueron encontrados por ciudadanos comunes, y en este caso, por el propio padre de la víctima”, denunció.

El hallazgo, que tuvo lugar este domingo último, fue el cuarto en el marco de la causa caratulada como "Femicidio", y donde hay dos imputados detenidos por el crimen.

En tanto, Torres declaró cómo sucedió el hallazgo en el basural este jueves en la Fiscalía del Distrito 4 turno 2, a cargo de Horacio Vázquez, quien investiga la causa por el asesinato de la joven.

Caso Brenda Torres: los sospechosos podrían recibir perpetua

Brenda Torres fue vista por última vez el jueves 24 de julio pasado. Un día después, los investigadores encontraron sus brazos, que fueron los primeros restos en ser encontrados en el predio de una obra en construcción. Los mismos habían sido colocados en bolsas de basura a aproximadamente 500 metros de la casa que los investigadores marcan como la escena del crimen, ubicada en la calle Horneros al 574.

Con el correr de los días, más restos fueron encontrados en otras bolsas en la avenida Cárcano al 200. Finalmente, la cabeza y el torso fueron hallados en el domicilio de los sospechosos, el pasado 2 de agosto. Los imputados fueron identificados como C. A. (38) y G. L. (53), quienes quedaron captados por un video en el momento en el que descartaron algunos de los restos.

Así se allanó la propiedad en la que vivían y dieron con los hallazgos en una parcela donde la tierra estaba removida. La Justicia creía haber dado con todos los restos de Brenda, hasta que se registró otro descubrimiento el domingo pasado. La investigación por el femicidio de Brenda avanza y la causa ahora tiene la carátula de "homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género", mientras se busca determinar la relación de la víctima con los dos acusados.

