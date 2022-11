Encuentran muerta a una mujer que se tomó un remís y se le perdió el rastro en La Plata

Primero hallaron un DNI y más tarde se toparon con el cuerpo de Eliana Pacheco. La joven de 24 años estaba desaparecida desde el domingo pasado cuando salió de su casa en un remís, llegó hasta una feria en la localidad platense de Lisandro Olmos y luego se le perdió el rastro.

Fueron cinco días de búsqueda de la joven, madre de dos menores, hasta dar con la peor noticia: estaba muerta. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 de la mañana de ayer en un zanjón ubicado en las inmediaciones del cruce de las calles 203 y 38, en la periferia de La Plata, cerca de donde el jueves se había encontrado su DNI.

La joven estaba vestida con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias. Una vestimenta que coincide con la última imagen que se registró de Eliana, antes de de-saparecer, a unas casi veinte cuadras de donde finalmente fue encontrada sin vida.

En una cámara de seguridad se observó, el domingo pasado, a Eliana conversando con un hombre en la vereda en las inmediaciones de una feria de ropa en Olmos, ubicada en 208 y 52, a donde ella se dirigió luego de salir de su casa ese mismo día a las 18.

En las imágenes se la observa hablando con un hombre y luego la joven se aleja caminando sola. Una hora después, deja de contestar su celular, el WhatsAspp no tuvo más actividad y se le perdió el rastro.

Los peritos que trabajaron en la escena del hallazgo del cuerpo junto a la fiscal platense Virginia Bravo no pudieron determinar a simple vista cuál fue la causal de muerte de la joven, porque no presentaba puñaladas o balazos. Aunque será la autopsia la que determinará cómo fue asesinada. En principio, se presupone que podría haber sido golpeada o asfixiada.

Por otro lado, se estima que por el estado de descomposición del cuerpo la muerte podría ser coincidente con el día de la desaparición. “Todo indica que se trató de una muerte violenta, aunque el estado de descomposición del cuerpo impide por el momento saber si presenta alguna herida de bala, de arma blanca o golpes”, precisó una fuente de la investigación a Télam.

Cuando se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo, los familiares de Eliana se acercaron a esa zona descampada para reconocer el cuerpo. Pero no se los permitieron y fueron contenidos por profesionales de Asistencia a la Víctima.

Ahora la investigación está centrada en establecer en qué contexto murió la joven. Los investigadores siguen la línea de que la chica podría haber sido asesinada tras un encuentro con un hombre en esa zona de quintas y plantaciones de verduras, porque la víctima se cree que se prostituía.

Mientras que una testigo aportó a la causa el dato de que la joven era maltratada por una ex pareja. En la actualidad ella estaba de novia con un joven que está preso en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos (ver aparte) por una causa por robo y con el que tenía turno para casarse en dos semanas.

Al cierre de esta edición, no había detenidos en la causa. El hombre que quedó filmado hablando con Eliana en esa feria comercial fue identificado y se trata de un quintero de nacionalidad boliviana que vive cerca del lugar del hallazgo del cuerpo.

La llamada. El jueves último, mientras personal de la Policía Bonaerense realizaba el rastrillaje de búsqueda en un descampado de 183 entre 47 y 49 donde la antena de telefonía registró por última vez actividad en el celular de la chica, la familia de Eliana había recibido un llamado de una mujer que se identificó como una amiga y les dijo: “Tu hermana está de caravana con nosotros, ni la busques”.

La joven que hablaba se identifica como “Yamila”, dijo ser “amiga” de Eliana y estar “re-drogada”. En el llamado explicó que se comunicó con ellos para avisarles que “no estaba muerta”, pero que no les podía pasar la comunicación porque supuestamente la joven estaba “dormida” y que había consumido estupefacientes.

La hermana de Eliana le pidió que la despierte y que le diga dónde está para ir a buscarla. La joven que hizo la llamada le respondió que estaba en “una quinta”, pero que “no sabía” dónde era.

La búsqueda de la joven se había reactivado ayer en dos puntos claves: el lugar donde la habían visto por última vez y la zona donde fue hallada el documento de identidad de la chica. En este último sector la encontraron muerta el mismo día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El femicidio es la violencia más extrema contra una mujer.

Fueron asesinadas 307 mujeres entre el 25 de noviembre de 2021 y el 23 de noviembre de este año, según el último informe difundido por la asociación civil La Casa del Encuentro. En la provincia de Buenos Aires se registró el mayor número de muertes de mujeres en un contexto de violencia de género con 98 casos. Le sigue Santa Fe (62) y Córdoba (28). El 52 por ciento fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.

A estos números habrá que sumarle los crímenes de Eliana y el de Alejandra Giménez Díaz, quien fue asesinada en la localidad bonaerense de Cañuelas el martes. Su ex pareja se hizo presente en la casa del hijo de ella, donde se había refugiado junto con otro hijo fruto de la pareja.

El hombre mató a Alejandra a tiros y a su hijastro. Luego le disparó a su propio hijo que fue internado. Tras esta masacre, se suicidó.

“Voy a encontrarte amor”

La imagen de Eliana Pacheco se viralizó en las redes sociales con un cartel que decía que estaba desaparecida y pedían datos sobre su paradero. Una de las personas que la difundió fue su novio, quien está preso en el penal de Olmos junto a distintos mensajes en donde pedía por su aparición.

“Que feo es no tenerte conmigo, amor. No puedo más vida te juro que cada segundo que pasa te extraño más y más. No pierdo las esperanzas de encontrarte, pero siento que me arrancaron la vida. Te necesito negra no sé cómo seguir, te juro”, escribió en sus redes sociales junto a distintas fotos de la pareja, Maximiliano Videla.

“Sé que vamos a llegar amor y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Te amo negra, voy a encontrarte amor y vamos a cumplir nuestras metas como siempre dijimos. Uno no necesita estar años para encontrar al amor de su vida y yo desde que te encontré me enamoré perdidamente de vos y hoy se lo digo al mundo entero. Te amo Eliana y prometo encontrarte y cumplir todas nuestras metas: amarte toda mi vida”, posteó Videla y aclaró que ella “no se drogaba como andan diciendo”.

Luego del hallazgo del cuerpo de la joven, Videla recibió mensajes de condolencia y pedidos de justicia, pero él no volvió a escribir.