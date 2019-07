Muerte del taxista: el agresor volvió a la fiscalía

Esteban González, el hombre que atacó al taxista Jorge Alberto Gómez, quedó detenido este sábado luego de que se presentara ante la Justicia tras la muerte de Gómez, como resultado de la brutal golpiza que le propinó tras una discusión en plena calle.

Así lo había pedido el fiscal Juan Menucci, que investiga la muerte del taxista al juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, solicitando también que se eleve la acusación a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento" debido a que la víctima recibió al menos 10 golpes en la cabeza.

Jorge Alberto Gómez, quien permanecía internado desde el miércoles por la noche tras la golpiza, falleció por muerte cerebral este viernes alrededor de las 17. Sin embargo, poco antes del fallecimiento de la víctima, el agresor había sido puesto en libertad.

En el escrito, el fiscal destacó "la gran diferencia física y de edad entre la víctima y el victimario" -González tiene 25 años menos- y enfatizó que el taxista se encontraba en un estado de "indefensión" mientras el atacante actuaba de modo "intempestivo", consignó el medio platense El Día.

"Resulta a todas luces claro que al descender del vehículo percibió que quien lo increpaba era una persona mayor con un físico mucho menor, lo que incidía en que al agredirlo, éste no tenga ninguna oportunidad de oponer resistencia", señaló el fiscal.

Asimismo, en el escrito, Menucci agregó que tras haber reducido a la víctima, González "lo golpeó en más de 10 oportunidades en la cabeza, de forma reiterada, continua, violenta y metódica". "Corresponde aplicar el agravante de ensañamiento toda vez que el accionar del victimario le provocó diversas lesiones en su cabeza (...) y posteriormente su deceso", añadió.

El taxista fue atacado cuando circulaba por las calles 126 y 50 de Ensenada, tras lo cual fue internado en el hospital de Cañuelas, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

De acuerdo con los investigadores, Gómez mantuvo una discusión de tránsito con Esteban González, conductor de una camioneta Amarok, quien descendió del rodado y le aplicó golpes en la cabeza y el cuerpo.

Antecedentes violentos. Esteban González Zablocki está siendo investigado también en una causa en la ciudad de Mar del Plata por golpear ferozmente a un amigo. El hecho habría ocurrido en el año 2013 y al agresor se le inició una causa que tramita la fiscalía de Composición Temprana de Conflictos, por una feroz golpiza que le propinó en su momento a un amigo con el que había viajado a la ciudad balnearia.

"La saqué barata. Me dejó con serios traumatismos. Me propinó la misma cantidad de piñas. Quedé con una placa de titanio. Perdí un poco la visión. Después de varios meses volvió todo a la normalidad, pero después de algo así, nada vuelve a la normalidad", relató el joven en declaraciones a Telefé Noticias.

Además, el joven contó que él y González Zablocki iban al mismo colegio y eran del mismo grupo de amigos. "Se enojó por una cosa básica que cualquier persona normal al otro día puede charlar. Estábamos durmiendo. Yo estaba acostado, mi lado derecho de la cara estaba expuesto y me propinó muchas piñas. Si no estaban mis amigos, no la contaba. Se le salió la cadena, por decirlo así. Cuando vi lo que le pasó al taxista, sentí los golpes en carne propia", relató el joven.

Si bien el joven comentó que no pudo seguir de cerca la causa porque no podía viajar siempre por temas económicos, según pudo confirmar el portal del diario La Capital, la investigación permanece abierta.

