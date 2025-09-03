Estuvo 8 años preso, lo liberaron y volvieron a detenerlo caminando con un arma cargada

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó este miércoles a un joven que caminaba por la calle en el barrio de Pompeya con una pistola con munición en la recámara y un cargador completo. Tras averiguar sus antecedentes descubrieron que había estado preso y recuperó la libertad el año pasado, pero volvió a quedar detenido por portación ilegal de arma.

Según informaron fuentes policiales a PERFIL, el operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Atuel y Ancaste, a una cuadra de la avenida Perito Moreno. Los efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la fuerza porteña vieron caminando al hombre en actitud sospechosa y le pidieron que se identifique.

Un hombre arrastró a una joven hasta un descampado, la violó y le pidió perdón antes de escaparse

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque no trascendió la identidad del joven, se supo que tiene 27 años. Los agentes comprobaron que había cumplido una condena de 8 años de cárcel y había logrado recuperar la libertad a fines de 2024.

Durante la requisa le encontraron el arma de fuego con un total de 18 proyectiles. Además, indicaron que la pistola estaba cargada y lista para disparar y se le secuestraron dinero en pesos y dólares, entre otros elementos.

Luego de que se iniciaran las consultas judiciales correspondientes, el caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, que dio la orden para que el hombre quedara detenido y se secuestre el arma de fuego. Asimismo, se le solicitó a las autoridades que se lleven a cabo pericias de Criminalística y Balística para determinar si había sido usada en el último tiempo.

Por último, se informó que se continuarán realizando distintos procedimientos para esclarecer el origen y uso del armamento.

Detuvieron a tres hombres con armas y un inmovilizador eléctrico

Este lunes, los efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Cañuelas” dependientes del Escuadrón Seguridad Vial Autopistas "Sur" detuvieron a tres personas que se movilizaban en un vehículo Toyota Yaris por la Ruta Nacional Nº3. Cuando los inspeccionaron, detectaron que la documentación del rodado y la licencia de conducir no tenían las medidas de seguridad correspondientes.

Los gendarmes procedieron a realizar un control minucioso y revisaron las mochilas de los ocupantes del auto, donde hallaron dos equipos de comunicación “Handy”, pasamontañas, guantes, una barreta “pata de cabra”, cuatro destornilladores, un inmovilizador eléctrico, un binocular y una cinta multiuso de alta resistencia

Además, incautaron tres prendas de vestir con estampados de distintas empresas y servicios de atención médica y en la guantera encontraron una gorra de lana que envolvía una pistola Bersa calibre 9 mm (con numeración limada) con cargador colocado y municiones; y un revólver calibre .32 con siete municiones.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 de Cañuelas intervino en el caso y dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro del Toyota y los elementos incautados.

FP