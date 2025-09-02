Un chofer de aplicación le robó a dos turistas sus pertenencias mientras intentaban retirar su equipaje del auto en la puerta de un country de Berazategui. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio cerrado Greenville, desde donde se puede observar cómo el chofer del Toyota Etios Blanco escapó a toda velocidad.

Identificados como una pareja de nacionalidad rusa y bielorrusa, se dirigían al hotel Sheraton, ubicado dentro del predio. El auto no pudo avanzar hasta la puerta del hotel, ya que el conductor no contaba con la documentación que le solicitaron para ingresar, según él mismo explicó.

En consecuencia, las víctimas se bajaron para retirar sus pertenencias y ahí fue cuando el chofer optó por escapar con las valijas. Al darse a la fuga, reportaron fuentes de seguridad bonaerense, una de las víctimas del robo sufrió heridas leves.

Una vez realizada la denuncia, el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) intervino y realizó el seguimiento del sospechoso mediante la geolocalización de los dispositivos electrónicos robados.

De esta forma, el ladrón y las pertenencias de la pareja fueron encontrados en una vivienda ubicada en la calle Magdalena, en el partido de Lanús. En el caso intervino la UFIJ N°2, encabezada por el doctor Granado.

Las autoridades ordenaron un allanamiento en el lugar, donde se detuvo a un hombre de 29 años y se recuperaron los bienes de los turistas europeos. El auto utilizado para el robo también fue retenido para inspeccionar.

Entre las pertenencias recuperadas figuran una laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, un bolso y ropa.

