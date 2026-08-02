Hallan objetos con simbología nazi en la casa de un jubilado de 89 años

La descompensación de un jubilado de 89 años abrió la puerta a un hallazgo tan inesperado como inquietante. Lo que parecía una intervención de rutina del Sistema de Atención Medica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad en un departamento del barrio de Flores terminó con el descubrimiento de un verdadero arsenal militar y una colección de objetos e indumentaria con simbología nazi, cuya procedencia ahora es investigada por la Justicia Federal.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Lautaro al 100, luego de que una mujer llamara para alertar que un vecino necesitaba asistencia médica. Efectivos de la Comisaría Vecinal 7C llegaron junto con una ambulancia del SAME y, tras el traslado del hombre al Hospital Piñero, ingresaron al inmueble.

Fue entonces cuando los policías advirtieron que el lugar albergaba una importante cantidad de armas de fuego, municiones y otros elementos que excedían ampliamente una colección convencional. Ante esa situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que ordenó preservar la escena y realizar un inventario completo del material.

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El relevamiento, realizado por especialistas de la Policía Científica y de las divisiones Balística y Explosivos, confirmó la magnitud del hallazgo.

Entre los elementos secuestrados había 14 armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, 11 fusiles y carabinas de distintas épocas, además de una importante cantidad de municiones.

Los peritos también encontraron 22 evidencias vinculadas con material explosivo, entre ellas proyectiles de artillería y granadas de mano, cuyo estado y capacidad operativa será determinado mediante las pericias correspondientes.

Además del armamento, el operativo permitió secuestrar cascos, armas blancas, accesorios e indumentaria con simbología nazi, elementos que también fueron incorporados a la causa para establecer si formaban parte de una colección privada o si tienen algún otro vínculo de interés para la investigación.

Por disposición judicial, todo el material quedó secuestrado y será sometido a distintas pericias. Entre las medidas ordenadas figura la verificación de la numeración de cada arma y la constatación de si se encuentran registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

La investigación busca determinar el origen del arsenal, cómo llegó a manos del propietario de la vivienda y si existió algún tipo de irregularidad en la tenencia de las armas, especialmente aquellas de uso militar y el material explosivo hallado durante el procedimiento.

Aunque el operativo se originó por una urgencia médica, el hallazgo derivó en una causa federal que ahora intentará reconstruir la historia detrás de uno de los mayores arsenales encontrados recientemente en una vivienda particular de la Ciudad de Buenos Aires.