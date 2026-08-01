El descargo de Thiago Medina, el ex-GH acusado por abuso sexual

Thiago Medina eligió sus redes sociales para responder por primera vez a la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una prima suya. Después de varias horas de silencio y de que el caso tomara estado público, el exparticipante de Gran Hermano 2022 publicó un breve comunicado en el que rechazó las acusaciones, afirmó que ya se encuentra a disposición de la Justicia y adelantó que no volverá a pronunciarse sobre el tema mientras avance la investigación.

“Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió Medina en una historia de Instagram. En el mismo mensaje sostuvo que, debido a la gravedad de la denuncia, decidió dejar el caso en manos de su abogado y evitar nuevas intervenciones públicas.

“Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, concluyó el influencer, quien alcanzó notoriedad tras su participación en el reality de Telefe.

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La publicación llegó pocas horas después de que trascendiera que una joven de 19 años, identificada como prima del mediático, había formalizado una denuncia por presunto abuso sexual en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.

El relato de la denunciante. Según trascendió, la joven denunció que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 12 años y Thiago Medina visitaba con frecuencia la vivienda familiar, donde incluso se quedaba a dormir.

Antes de presentar la denuncia, el caso comenzó a circular en redes sociales a partir de un audio atribuido a la joven, en el que relató por primera vez públicamente lo que, según su versión, ocurrió durante una de esas visitas.

En ese testimonio aseguró que recién pudo contarle lo sucedido a su familia cuando tenía 15 años, aunque sostuvo que no recibió el respaldo esperado. Incluso afirmó que, tras conocerse la acusación dentro del ámbito familiar, fue desacreditada y que Medina habló con su padre para negar los hechos y cuestionar su relato.

De acuerdo con la denuncia, el episodio habría ocurrido mientras ella se encontraba mirando televisión en una habitación de la casa, donde, según sostuvo, Medina ingresó y comenzaron los presuntos abusos. La joven también aseguró que él le habría pedido que no contara lo sucedido porque “se iba a armar un re lío”.

Al explicar por qué esperó tantos años para denunciar, señaló que siempre le costó hablar sobre situaciones traumáticas y que el silencio fue una constante frente a episodios de ese tipo.

La presentación judicial fue realizada el jueves por la tarde. Antes del comunicado difundido en Instagram, Medina ya había negado las acusaciones en un intercambio de mensajes con la prensa. En esa conversación sostuvo que era la “tercera o cuarta vez” que la denunciante lo señalaba por esos hechos y aseguró que nunca cometió el delito que se le atribuye.