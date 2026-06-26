Hallaron muerta a una mujer de 80 años desaparecida en Castelar: investigan las causas del fallecimiento

Una mujer de 80 años que estaba desaparecida desde hacía 17 días fue encontrada muerta en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. El hallazgo abrió una investigación judicial y la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Nélida Gómez, quien había sido vista por última vez el 9 de junio, cuando salió de su vivienda ubicada en la zona de San Justo, en el partido de La Matanza. Su desaparición había sido denunciada por una sobrina de 54 años en la Seccional Norte Primera de San Justo bajo la figura de averiguación de paradero.

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El cuerpo fue hallado en posición decúbito dorsal (boca arriba) por una mujer policía que pasaba por la zona, lo que derivó en un inmediato aviso a las autoridades. El punto del hallazgo se ubica sobre la colectora del Acceso Oeste, en un área de tránsito constante que conecta distintos sectores del oeste del conurbano bonaerense.

Según la reconstrucción del caso, la mujer había sido vista por última vez en las inmediaciones de la calle Lezica al 3200, donde residía. De acuerdo al testimonio de su familia, padecía demencia senil, un dato que fue incorporado desde el inicio de la búsqueda y que complejizó las tareas de localización.

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La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Morón, que ordenó la realización de una necropsia con el objetivo de establecer de manera precisa la causa de la muerte y determinar si hubo intervención de terceros o si se trató de un desenlace no criminal.

El hecho generó conmoción en el entorno familiar y reactivó la preocupación por los casos de personas mayores extraviadas en la región, especialmente aquellas que padecen trastornos cognitivos o de memoria, que suelen dificultar su orientación y regreso.

Por el momento, no hay hipótesis confirmadas y todas las líneas de investigación permanecen abiertas a la espera de los resultados forenses.

RG CP