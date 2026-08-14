Horror en Devoto: 40 heridas, signos de defensa y un grave antecedente

Al menos cuarenta cortes y puñaladas presentaba, a simple vista, el cuerpo de Romina María de los Ángeles Calvo(40), la vendedora que fue asesinada este jueves 13 de agosto en el barrio porteño de Villa Devoto. Algunas de esas heridas serían compatibles con maniobras defensivas, una circunstancia que los investigadores buscarán contrastar con la autopsia para determinar cómo se desarrolló el ataque y reconstruir los últimos minutos de vida de la mujer.

Los primeros datos de la escena, que fueron dados a conocer por el sitio Infobae dan cuenta de la violencia ejercida contra Calvo dentro de la vivienda de la calle Pedro Morán al 5200. El principal acusado es su esposo, Walter Humberto Verón, de 56 años, quien permanece detenido e internado luego de ser encontrado gravemente herido a unos 200 metros de la casa, cuando intentó quitarse la vida.

En las últimas horas se conoció un dato estremecedor: el femicida tenía una condena por violencia de género. Al parecer, la atacó después de que Calvo le comunicara que quería terminar la relación y marcharse de la casa junto con sus hijos. ¿Qué hizo? La tomó del cuello hasta dejarla inconsciente.

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Fue el 26 de marzo de 2017. La pareja vivía en una casa de la calle Miranda al 2600, en La Tablada, partido de La Matanza. Verón regresó de trabajar y comenzó una discusión con Calvo en el baño de la vivienda.

Ella le planteó que la relación ya no daba para más y le dijo que quería mudarse junto con sus hijos a la casa de su abuelo. De acuerdo con su declaración, esa decisión desencadenó la agresión.

Según quedó asentado en la causa, Verón “agredió físicamente a su concubina Romina de los Ángeles Calvo, tomándola con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer, provocándole excoriaciones contusas en esa región, como así también le produjo un corte en el dedo pulgar derecho con un cuchillo, lesiones de carácter leve”.

La propia víctima describió cómo se produjo el ataque. Dijo que Verón “la tomó con sus brazos comprimiéndole el cuello, cortándole la respiración hasta que logró zafar, ocasión en que Walter fue a la cocina, tomó un cuchillo, y volvieron a forcejear”.

Durante ese forcejeo sufrió un corte en el pulgar derecho. La presión que el hombre ejerció sobre su cuello terminó provocando que se desvaneciera y cayera al piso prácticamente inconsciente.

Recién cuando pudo levantarse, salió asustada de la casa y se dirigió hacia la estación de trenes de La Tablada. Allí fue encontrada por efectivos policiales, angustiada y llorando. La trasladaron a una comisaría y Calvo hizo la denuncia.

Las pericias posteriores encontraron manchas de sangre en el baño de la vivienda y constataron las lesiones que había relatado.

La denuncia permitió conocer además que aquel episodio no había sido aislado. Es que Romina contó que llevaba 16 años en pareja con Walter y que tenían dos hijos en común, ambos menores de edad por entonces. También manifestó que había atravesado situaciones de violencia durante la relación.

Según consta en el documento judicial, Calvo denunció “diversos actos de agresiones verbales por parte de su pareja, que la insultaba, la maltrataba con palabras hirientes y ocasionaba daños en la vivienda y elementos, llegando incluso a propinarle cachetazos y empujones en algunas oportunidades”.

Un año después del episodio de La Tablada, el 9 de mayo de 2018, el Juzgado Correccional N° 2 de La Matanza condenó a Verón a seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo.

La escena. La casa de Villa Devoto concentra ahora buena parte de las pruebas con las que los investigadores intentan reconstruir lo ocurrido. Allí secuestraron un cuchillo de carnicero con mango blanco que, de acuerdo con la principal hipótesis, habría sido utilizado durante el ataque. El arma deberá ser sometida a pericias y cotejada con las lesiones que presentaba Calvo.

También fueron incautados distintos teléfonos celulares. El análisis de los dispositivos permitirá revisar comunicaciones y reconstruir los movimientos de las horas y días anteriores al femicidio.

En el living de la casa había además un pequeño altar dispuesto sobre una mesa. Los investigadores encontraron allí una Biblia, velas y distintos escritos, además de documentación vinculada con un pedido por la venta de una propiedad ubicada en La Tablada y cartas dirigidas a Verónica Asad, conocida como Pitty la Numeróloga.

Calvo trabajaba en el local de Velas Pitty, la marca perteneciente a Pitty la Numeróloga, y se había vinculado con esa actividad después de participar de cursos y talleres relacionados con la numerología.

“Hoy levanto la voz por Romi”

L.N.

Pitty la Numeróloga despidió públicamente a Romina Calvo, quien trabajaba en uno de los locales de velas de su marca, y publicó un mensaje en el que puso el foco en la violencia de género.

“Además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa. Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer”, escribió al compartir una fotografía de ambas.

La numeróloga sostuvo que detrás de cada femicidio quedan familiares, hijos, amigos y compañeros preguntándose qué podrían haber hecho y llamó a reconocer situaciones de violencia: “Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor”.

También pidió a quienes rodean a una víctima que no ignoren las señales y habló de las dificultades que enfrentan muchas mujeres para contar lo que viven.

“Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo”, expresó.

Sobre el final, reclamó justicia por Calvo: “Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague”.

Y cerró: “Por vos, Romi. Y por todas”.