Horror en Avellaneda: un adolescente de 15 años mató de una puñalada a un joven de 26 en una barbería y quedó todo filmado

El crimen de Rodrigo Zubich, un joven de 26 años que trabajaba en una barbería, ocurrió este jueves al mediodía y quedó completamente documentado por las cámaras de seguridad del comercio ubicado en la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en la localidad bonaerense de Dock Sud. La filmación permitió reconstruir parte de lo sucedido.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que un adolescente de 15 años llega al lugar, discute con el empleado y se desencadena un forcejeo con Zubich en la entrada. Cuando el barbero intentaba cerrar la puerta para poner fin a la pelea, el agresor sacó un arma blanca y le dio una puñalada en el tórax.

Al instante, Zubich quedó tendido en el piso, gravemente herido. En un primer momento, quienes estaban dentro del comercio tardaron algunos segundos en advertir la gravedad de la situación. Al notar que el joven había sufrido una herida profunda, uno de los presentes salió del local para pedir ayuda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La barbería Aura 21, donde trabajaba Rodrigo Zubich y ocurrió el brutal ataque

El barbero fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en Avellaneda. Sin embargo, murió minutos después como consecuencia de la gravedad de la lesión que había sufrido en el tórax.

Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa a puñaladas, escapó y fue detenido a 200 metros

En tanto, el agresor escapó del lugar. Sin embargo, fue detenido horas más tarde y quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Avellaneda-Lanús, imputado por el delito de homicidio simple. Al tratarse de un menor de edad, la causa tramita bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.

"Nos duele la vida": la conmovedora despedida de sus compañeros

La noticia causó profunda conmoción entre los vecinos de Avellaneda y un dolor irreparable en el entorno de Rodrigo. A través de la cuenta oficial de Instagram de la barbería, sus compañeros publicaron una imagen en la que aparece junto al resto del equipo y escribieron: “Te amamos hermano, nos duele la vida, nos dejaste”.

A su vez, lo recordaron no solo como un colega, sino también como un amigo: “Fuiste mucho más que un compañero, fuiste un gran amigo, siempre con una sonrisa, con buena energía y con un corazón enorme”. Destacaron su personalidad y la relación que había construido con quienes trabajaban junto a él. “Tu humildad, tu forma de ser y las enseñanzas que dejaste en cada uno de nosotros van a quedar para siempre en nuestros corazones”, escribieron.

La campaña fue difundida junto con los datos necesarios para realizar las colaboraciones.

MV