Identificaron al joven enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Los restos óseos encontrados en una casa en la que vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, fueron finalmente identificados como pertenecientes a Diego (se evita difundir el apellido para resguardar a la familia), un adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984.

Aquel día, Diego había vuelto del colegio al mediodía, almorzó con su madre y luego le pidió dinero para tomar el colectivo. Dijo que iba a visitar a un amigo, pero no dio más detalles.

La última vez que fue visto con vida fue esa misma tarde, en la esquina de Naón y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano, a pocas cuadras de su casa. A la noche, tras no recibir noticias del joven, sus padres se dirigieron a la comisaría 39 para hacer la denuncia, pero no se la aceptaron. “Se fue con una mina, ya va a volver”, les dijeron los agentes policiales, según relataron años después.

Cartel que los padres del joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati pegaron en las calles para buscarlo

Diego estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N.º 36 y jugaba al fútbol en Excursionistas. Entrenaba todos los días, salvo los jueves. El día de su desaparición llevaba puesto su uniforme escolar, un dato que los investigadores ahora pudieron reconstruir a partir de los objetos hallados junto al cuerpo.

Su familia inició entonces una intensa búsqueda. Distribuyeron panfletos, intentaron contactar medios de comunicación, pero lo único que lograron fue una entrevista en la revista ¡Esto!, que publicaba el diario Crónica.

Informe sobre la desaparición de menores en tapa de la revista Esto! 16 de mayo de 1986

La nota fue publicada en mayo de 1986, casi dos años después de la desaparición. En esa entrevista, su padre, Juan Benigno, expresó su frustración con la investigación policial, o más bien, la ausencia de ella.

“La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, y no que me lo robaron?”, declaró el padre de Diego en la entrevista.

Durante todos esos años, la familia conservó intacto el cuarto del adolescente. Los dos hermanos de Diego, un varón y una mujer, fueron los encargados de darle ahora la noticia a su madre, tras confirmarse la identidad de los restos.

Nota en la revista Esto! en 1986 sobre la desaparición del joven enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El padre de Diego falleció en un accidente de tránsito. Siempre estuvo convencido de que su hijo había sido secuestrado por una secta.

La posibilidad de que se tratara de Diego surgió a través de un sobrino, que al leer las noticias sobre el hallazgo del cuerpo en el jardín de la casa vinculada a Gustavo Cerati, ató cabos con la historia familiar. Los datos que se iban difundiendo —edad estimada, prendas halladas, sexo y complexión física— lo llevaron a sospechar que podía tratarse de su tío. No se equivocó.

El hallazgo se produjo el pasado 20 de mayo, cuando una medianera se derrumbó mientras trabajadores levantaban una nueva pared en un terreno ubicado sobre la avenida Congreso 3748, donde años después viviría el músico Gustavo Cerati.

Los obreros estaban construyendo una pared que dividía el terreno con la propiedad vecina, ubicada en Congreso 3742, y que hasta entonces solo estaba separada por una ligustrina. Durante la demolición, el colapso dejó a la vista restos humanos. La escena quedó bajo análisis de la Policía Científica, que confirmó la presencia de 150 fragmentos óseos.

Lugar donde encontraron el cadáver en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El terreno donde ocurrió el hallazgo había pertenecido a una casona que fue alquilada entre 2002 y 2003 por Cerati. Aunque el músico no tuvo relación alguna con el hecho, su vínculo con la vivienda ayudó a visibilizar el caso y a despertar el interés público. Esa difusión fue clave para resolver una desaparición que llevaba cuatro décadas sin respuesta.

El caso quedó en manos del fiscal Martín López Perrando. Tras la intervención inicial, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizaron estudios sobre los huesos. Determinaron que el cuerpo había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas que evidenciaban un intento fallido de descuartizamiento con algún tipo de serrucho.

La fosa donde el cuerpo fue enterrado tenía apenas 60 centímetros de profundidad. Para los investigadores, esta característica sugiere que fue cavada con apuro y descuido, lo que explicaría la presencia de objetos personales junto al cuerpo que, décadas después, ayudaron a identificarlo.

Los objetos encontrados junto al cadáver en la casa en la que vivió de Gustavo Cerati

Entre los elementos encontrados había una suela de zapato número 41, un corbatín escolar azul desgastado, un llavero naranja con una llave, un reloj Casio con calculadora fabricado en Japón en 1982, y una moneda de 5 yenes, que inicialmente fue confundida con un dije con inscripciones extranjeras. Según testimonios, en esa época algunos jóvenes usaban esas monedas como colgantes o amuletos.

Los objetos hallados junto al cadáver encontrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Con el avance de la investigación, el EAAF tomó una muestra de ADN a la madre de Diego. El resultado fue concluyente: coincidió perfectamente con los restos hallados en el terreno.

El fiscal López Perrando continuará con la investigación para intentar reconstruir lo sucedido, aunque todo indicaría que el crimen estaría prescripto. Como primer paso, se prevé que cite a declarar a las personas que residían en la casa de Congreso 3742 en 1984. Según los registros, se trata de una mujer de edad avanzada y sus dos hijos, un varón y una mujer de apellido Graf.

Este hallazgo marcó, de casualidad, el inicio de la resolución de un misterio que llevaba cuatro décadas literalmente enterrado. Si bien la identidad de Diego fue recuperada, la causa ahora deberá avanzar sobre una nueva incógnita: quién lo mató, y por qué.

