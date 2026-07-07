Incidentes en el Obelisco tras el triunfo de Argentina: al menos nueve detenidos por disturbios y agresiones a la Policía

La celebración por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial terminó con graves incidentes en el Obelisco. Tras el triunfo por 3-2 frente a Egipto, un grupo de personas protagonizó disturbios, arrojó botellas y piedras contra efectivos de la Policía de la Ciudad y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

Hasta el momento, al menos nueve personas fueron detenidas, acusadas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones, mientras continúan los procedimientos en la zona.

Botellazos, piedrazos y corridas en pleno centro porteño

Miles de hinchas se concentraron en el Obelisco para celebrar la victoria argentina, pero con el correr de las horas los festejos derivaron en episodios de violencia.

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De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas comenzó a arrojar botellas y piedras contra los efectivos que custodiaban el lugar, lo que provocó corridas y la intervención de la Policía de la Ciudad para dispersar a los agresores.

Las escenas de tensión se registraron en distintos sectores de la zona, donde el personal policial mantiene un importante despliegue para controlar la situación y evitar nuevos incidentes.

Investigan qué desencadenó los disturbios

Fuentes del operativo indicaron que uno de los principales interrogantes es qué originó la escalada de violencia, ya que los disturbios comenzaron cuando aún continuaban los festejos por la clasificación de la Selección.

Además, se reportó un alto consumo de alcohol entre parte de los asistentes, un factor que las autoridades analizan como uno de los posibles elementos que contribuyeron al desborde.

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LB