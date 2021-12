Investigan la muerte de un chico de 14 años durante una persecución policial

Un adolescente de 14 años murió en medio de una persecución policial ocurrida en el partido bonaerense de General Rodríguez, tras chocar su moto con un patrullero que supuestamente lo perseguía porque había escapado de un control. Según fuentes judiciales, ahora los investigadores esperan el resultado de las pericias para determinar la responsabilidad del Policía.

El jueves por la noche, a pocas horas del homicidio de Luciano Olivera en manos de la Policía en Miramar, la víctima, Fabián Agustín Méndez, se movilizaba en una moto Honda Titán, de 150cc junto a su amigo Josué Di Stefano (19) en la intersección de la Ruta 28 y calle Marabo.

En ese momento, según informó Télam, de acuerdo a la versión policial, un patrullero recibió el alerta radial del 911 sobre una moto que aparentemente era robada, por lo que se dispuso un operativo cerrojo: “Se inicia seguimiento por Ruta 28 sentido a Marabó activando protocolo operativo cerrojo. El Móvil 21271 zona 4 del CP de General Rodríguez a cargo del oficial Jonathan Silva y la oficial Yanina Rosales informaron que los NN pierden el control del motovehículo y colisionan contra el móvil policial, cayendo ambos sujetos”.

Fabián Méndez desconocía que la moto era robada, asegura su familia

Tras el impacto, ambos jóvenes cayeron sobre el asfalto y Méndez falleció en el acto, mientras que su amigo, que conducía la moto, fue trasladado al Hospital Vicente López y Planes con lesiones severas y acusado de encubrimiento. En relación a los uniformados que iban en el patrullero, quedaron aprehendidos y sospechados del delito de "homicidio culposo".

Cabe destacar, que la familia de la víctima aseguró que la moto se la habían prestado y que Méndez desconocía que había sido robada. Además, denunciaron que la Policía no les informó qué había pasado con el chico y que se enteró cuando vio al joven tirado en la ruta.

Intervino en la causa la doctora Alejandra Silvana Rodríguez, fiscal en turno de Unidad Funcional N° 9, y los integrantes del Juzgado de Garantías N° 2, ambos pertenecientes a los tribunales de Moreno - General Rodríguez, que ordenó que las pericias queden a cargo de la Gendarmería Nacional, al tiempo que dispuso la aprehensión de los dos efectivos.

El testimonio de la madre del joven fallecido

Por su parte, Nora, madre del adolescente, dialogó con el canal Crónica Televisión y reveló que su hijo le había dicho que iba a salir a "tomar una Coca" y que luego los amigos de su hijo le avisaron que llevaron a Di Stefano al hospital, pero que a Agustín no lo habían visto.

"En el hospital me dijeron que estaba solo el amigo y me fui a la comisaría de Rodríguez, le dije a un oficial que no encontraba a mi hijo. Ellos no me llevaron al lugar ni me ofrecieron a llevarme. Fui con mi hermano al lugar a la 1 de la madrugada y lo vi tirado en la ruta. El casco lo tenía puesto, lo reconocí por el short", explicó la mujer conmocionada, quien a su vez recordó a Agustín como "un chico buenito, que era un amor".

