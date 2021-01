El empresario gastronómico Claudio Alberto Tinari (44), que fue detenido acusado a abusar de una de sus empleadas de un restaurante de Pinamar, habría tirado su IPhone al mar para ocultar pruebas. Eso es lo que cree la Justicia, ya que no puedo encontrar el teléfono del acusado en distintos allanamientos.

Se trata de un Iphone amarillo que según declaró un empleado en la causa, Tinari lo habría descartado. Por eso el fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pinamar y quien investiga el abuso sexual de una de las empleadas de Tinari, intenta determinar si el acusado arrojó su IPhone al mar para ocultar pruebas en su contra.

Claudio Alberto Tinari es un empresario gastronómico de zona oeste.

La policía inspeccionó tres propiedades del empresario y no puedo dar con el teléfono celular de Tinari, que fue imputado por una causa de abuso sexual y se lo investiga en otro expediente por “promoción a la prostitución y explotación laboral”.

"El celular debería tener chats, fotos, audios y videos que servirían para la causa y que lo comprometerían", detalló a Télam una fuente con acceso a una de las causas.

Estaba encargado del restaurant del Club de Mar Botavara.

El acusado fue detenido el lunes en proximidades de una casa que él alquilaba sobre la avenida Enrique Shaw 3079. Lo arrestó una comitiva de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell y de la Comisaría de la Mujer de Pinamar, cuando el sospechoso llegó a bordo de su camioneta 4x4 Jeep Wrangler.

La víctima denunció al empresario a cargo del restaurant del Club de Mar Botavara donde ella trabajaba en la cocina, el miércoles 6 de enero. Pero el abuso habría ocurrido el 22 de diciembre en el hotel Trinidad, que el sospechoso alquilaba para sus empleados. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, confirmó que a la denunciante los peritos le "constataron lesiones compatibles con una violación". Además precisó que "no hizo la denuncia en su momento porque le tenía mucho miedo a esta persona pero después se animó cuando otra joven lo denunció".

Además narró a TN que en la causa constan testimonios que aseguran que "encerraba a sus empleados en una casa y se llevaba la llave", por lo que se lo investiga por explotación laboral.

La mujer contó que cuando salió de bañarse se encontró a su empleador en la habitación. "Me tomó de los brazos y me dijo: 'Callate, no grites va a ser rápido'", recordó. Luego la tiró sobre la cama y abusó de ella.

