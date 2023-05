Un nuevo hecho de inseguridad y violencia ocurrió esta semana en el municipio bonaerense de José C. Paz, donde un delincuente robó una bicicleta y la víctima lo persiguió durante nueve cuadras, lo alcanzó, lo golpeó brutalmente y lo terminó arrojando a un canasto de basura de la vía pública.

El violento episodio tuvo lugar en la mañana de este lunes 22 de mayo en un barrio llamado "Monedita", donde un joven de 19 años habría protagonizado el robo de una bicicleta junto a otras dos personas. Sin embargo, no esperaba la llamativa reacción del hombre que terminó agrediéndolo en medio de la calle.

El origen del ataque

Todo comenzó cuando el delincuente fue visto pasar al menos dos veces por el frente de la peluquería donde el dueño del rodado se iba a cortar el pelo y, tras un momento de descuido, tres individuos se llevaron la bicicleta. Acto seguido, la víctima del robo salió enfurecido a perseguirlos.

Luego de correr por unas nueve cuadras, el hombre, corporalmente superior al ladrón, logró alcanzar al joven de 19 años que se había llevado el rodado y le propició una brutal golpiza que terminó con el delincuente siendo arrojado a un canasto de basura ubicado en la vereda.

Como consecuencia de los golpes, los cuales fueron dirigidos sobre todo a la cara y el pecho, el joven asaltante terminó con fracturas en un brazo, una mano y en la nariz. Horas después, la madre del chico se pronunció sobre lo ocurrido y pidió que la Justicia responsa porque "está perdido en la droga".

El reclamo de la madre del ladrón agredido: "Está enfermo, la justicia no me escucha"

"Es un pibe que está perdido en la droga. Estaría bueno que la Justicia responsa por nosotros, porque yo también estoy sufriendo por mi hijo", manifestó Alejandra Poblete, madre del delincuente agredido, en diálogo con Todo Noticias (TN).

"No estoy conforme con lo que hizo, pero tampoco estoy conforme con lo que hizo el pibe de venir, pegarle y tirarlo a la basura. Encima le terminaron robando todo porque lo dejaron en pelotas. Hubieran llamado a un patrullero y lo entregaban a la Policía", agregó la mujer.

"Lo que necesito es una ayuda, una rehabilitación, pero él no quiere. Está enfermo. La Justicia no me escucha. Pedí internarlo, pero me dicen que como es mayor tiene que internarse por su cuenta", lamentó la mujer que también es madre de una adolescente de 15 años con discapacidad.

Poblete continuó: "Cuando salgo a trabajar, él se queda con la hermana que tiene un problema de discapacidad. Tengo uno de 19 y otra de 15, que se la queda cuidando. Estoy sola para todo, hace 15 años que el papá los dejó. Hasta el día de hoy sigo trabajando y no le saco nada a nadie".

"A veces estoy llegando, él se va y me dice que ahora viene. No sé que hará en la calle. Fui a la comisaría y me dijeron que no podían hacer nada porque es mayor de edad", explicó la mujer que reveló que se le dificulta contener a su hijo en la casa. "Mi hijo no quiere vivir más", concluyó.

