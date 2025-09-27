La capital de la droga

La villa 1-11-14 es el principal punto de venta de cocaína en la Ciudad, pero también la base de muchas organizaciones delictivas. En sus pasillos angostos y en los bunkers ocultos bajo fachadas pintadas, funciona un verdadero “supermercado del delito”. Allí se venden marihuana, paco y cocaína al menudeo, pero también armas de guerra, explosivos, chalecos antibalas y hasta uniformes de fuerzas de seguridad.Se mezclan narcos locales con prófugos buscados por la Justicia argentina e internacional, delincuentes de alto perfil, barrabravas, ex guerrilleros, policías corruptos y punteros políticos. Durante muchos años el negocio narco estuvo a cargo de Marcos Estrada González, el capo narco peruano que fue expulsado del país en mayo de 2022 y preso actualmente en Perú. El poder se mide por el calibre del arma y la violencia es la regla de juego para sostener el control del territorio. En el Bajo Flores opera parte de la banda vinculada al triple narcofemicidio de Florencio Varela, un caso que volvió a exponer cómo la 1-11-14 se convirtió en la base de operaciones más sangrienta y peligrosa del narcotráfico en el país.