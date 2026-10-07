La despedida de Messi terminó con detenidos, entradas truchas y un acuerdo de $980 mil para entrar al Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina terminó con algo más que una noche especial en el Monumental. A partir de los días previos y durante el operativo de seguridad por el partido ante Benín, se multiplicaron los casos vinculados con la reventa de entradas, los tickets falsos y los ingresos irregulares.

A esta altura, hubo detenidos y hasta un acuerdo de $980 mil para entrar al Monumental. El valor no es menor si se considera que las entradas oficiales costaban entre $90.000 y $480.000, según la ubicación.

Durante la noche del martes, mientras se desarrollaba el operativo de seguridad alrededor del Monumental, la Policía de la Ciudad informó diez detenciones por distintos hechos vinculados con actividades ilegales.

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Uno de esos casos estuvo vinculado directamente con el ingreso al estadio cuando los agentes observaron a un hombre que acompañaba a una pareja y les indicaba por dónde entrar al Monumental. Los policías los interceptaron y, según informaron, la pareja explicó que había acordado pagarle $980 mil a esa persona una vez que lograran ingresar.

A eso se sumó otro caso de entradas truchas. Una mujer denunció haber pagado $600 mil por cada ticket a través de Facebook, pero cuando llegó el momento de utilizarlas descubrió que eran falsas. El hombre señalado por la venta fue detenido con las entradas apócrifas en su poder.

También hubo otros casos de reventa de localidades originales y denuncias por estafas vinculadas con tickets falsos.

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Luego, el operativo de seguridad alrededor del Monumental también permitió detectar a personas que tenían pedidos de captura vigentes. Según informó la Policía de la Ciudad, fueron detenidos dos prófugos de la Justicia.

A uno lo buscaban por una causa de robo, mientras que el otro tenía un pedido de captura del fuero federal de Mar del Plata por una investigación vinculada con la comercialización de drogas.

Además, tres hombres de 51, 27 y 18 años fueron detenidos en la plazoleta Udaondo, ubicada a unos 200 metros del Monumental, luego de una denuncia por robos. Uno de ellos llevaba escondidos en una faja documentos, tarjetas bancarias y una credencial del Poder Judicial pertenecientes a una de las personas damnificadas.

Las restantes intervenciones estuvieron vinculadas con hechos de resistencia y atentado contra la autoridad, falsificación de documentos, robo y tentativa de robo.

Se labraron, en total, 296 actas contravencionales en los tres anillos dispuestos alrededor del estadio. 104 fueron por intentar ingresar sin entrada y otras 14 por incumplimientos vinculados al derecho de admisión.

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La investigación por la venta irregular de entradas había comenzado el 29 de septiembre, después de que circularan en redes sociales distintas publicaciones que ofrecían localidades para el partido con sobreprecios de hasta el 800%, una vez agotados los tickets oficiales a través de Deportick.

A partir de esas denuncias, la Policía de la Ciudad avanzó primero sobre una mujer de Vicente López que ofrecía las entradas por redes. El allanamiento se realizó el martes y terminó con el secuestro de nueve entradas originales (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), además de una notebook, un celular, una máquina para contar billetes, anotaciones y una importante suma de dinero: $9.850.000 y US$56.300.

De acuerdo con lo informado, la mujer fue demorada y la causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence.

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La Policía ahora busca reconstruir de dónde salieron esas localidades y quién se las entregó a la mujer.

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