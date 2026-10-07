El mejor de la historia: Messi, una máquina de facturar que no se detiene

Lionel Messi cerró su historia con la Selección argentina, pero su máquina de facturar está lejos de detenerse. A los 39 años y después de disputar este 6 de octubre su último partido con la camiseta albiceleste, el capitán llegó al final de una etapa deportiva convertido también en multimillonario: su patrimonio neto está estimado en u$s1.100 millones, mientras sus ingresos, inversiones y negocios se extienden desde el Inter Miami hasta la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento, el real estate y la propiedad de clubes de fútbol.

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La despedida en un Monumental repleto puso un punto final a más de dos décadas con la Selección. “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todos estos más de 20 años”, afirmó Messi después del encuentro, en un discurso en el que agradeció a sus compañeros y a los hinchas, recordó los títulos y reconoció el dolor que representa dejar definitivamente al equipo argentino.

El cierre de ese ciclo encuentra al rosarino en una posición muy diferente de aquella en la que comenzó su carrera. Forbes estima que Messi ya posee un patrimonio neto de u$s1.100 millones, impulsado por la acumulación y revalorización de sus activos a lo largo de los años. Además, es uno de apenas cuatro deportistas que ingresaron al club de los multimillonarios mientras todavía estaban en actividad, junto con LeBron James, Tiger Woods y Cristiano Ronaldo.

De los goles a una fortuna construida durante dos décadas

El fútbol fue la primera gran fuente de esa fortuna. Messi acumuló aproximadamente u$s1.200 millones en contratos como jugador, antes de impuestos y comisiones de agentes, mientras que los patrocinios y otros negocios le aportaron más de u$s600 millones adicionales. En conjunto, sus ganancias a lo largo de la carrera rondan así los u$s1.800 millones, aunque esa cifra no representa su patrimonio neto actual.

La evolución muestra la velocidad con la que creció su capacidad para generar dinero. En 2008 apareció por primera vez entre los futbolistas mejor pagos del mundo, con ingresos estimados en u$s11,9 millones. Una década después, una copia filtrada de su contrato con Barcelona mostró que había recibido aproximadamente u$s177 millones durante la temporada 2017/18, mientras las extensiones de sus contratos acompañaban su consolidación como una de las principales figuras del deporte mundial.

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La llegada a Estados Unidos en 2023 abrió otra etapa. Actualmente, su remuneración garantizada dentro de la cancha en Inter Miami asciende a u$s 28,3 millones, más del doble que la segunda cifra más alta de la MLS, aunque Jorge Mas Santos, propietario gerente del Inter Miami, aseguró a Forbes que el club le paga entre u$s70 millones y u$s80 millones anuales. A eso se suman acuerdos vinculados con patrocinadores de la liga y una opción para adquirir una participación accionaria en la franquicia después de su retiro.

Una marca global que factura incluso fuera de la cancha

El verdadero salto de Messi como generador de ingresos se explica también por todo lo que construyó alrededor de su nombre. Tiene más de una docena de acuerdos de patrocinio activos, entre ellos Mastercard, Michelob Ultra y Lay's, y mantiene desde 2017 un contrato vitalicio con Adidas. Durante los últimos 12 meses obtuvo aproximadamente u$s140 millones entre ingresos deportivos, patrocinios y otros negocios, que lo ubicaron tercero entre los deportistas mejor pagos de 2026, según Forbes.

Ese poder comercial evolucionó hacia una estructura empresarial diversificada. Leo Messi Management administra sus derechos de imagen y contratos de largo plazo, mientras Play Time canaliza inversiones en centros de entrenamiento, academias y empresas tecnológicas. The Messi Store concentra su apuesta por la indumentaria y 525 Rosario funciona como una productora global orientada al desarrollo de contenidos para cine, televisión y formatos digitales.

La hotelería y la gastronomía completan otra parte del mapa. Messi tiene inversiones en MiM Hoteles, con establecimientos en distintos destinos de Europa, y es socio igualitario de El Club de la Milanesa, que encara inversiones por casi u$s6 millones, compañía que prepara su desembarco en España.

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El efecto Messi convirtió al Inter Miami en otro gran negocio

La capacidad de Messi para generar valor tiene su expresión más directa en el Inter Miami. La franquicia estaba valuada en u$s600 millones antes de su llegada y alcanzó los u$s1.350 millones apenas tres años después. Con la opción que tiene para adquirir acciones una vez que se retire, el argentino podría terminar participando directamente del crecimiento patrimonial que ayudó a provocar.

Alrededor del equipo también se levantó un negocio de otra escala. Miami Freedom Park es un desarrollo valuado en u$s1.000 millones que combina deporte, real estate, entretenimiento y tecnología. El proyecto abarca 53 hectáreas e incluye 90.000 metros cuadrados de retail y gastronomía, otros 90.000 metros cuadrados de oficinas y un hotel de 750 habitaciones, con una estructura pensada para generar ingresos durante los 365 días del año.

Messi aparece como una pieza central de ese modelo porque su presencia impulsa acuerdos comerciales, demanda de entradas y turismo internacional. Los palcos corporativos superan los u$s60.000 mediante contratos a cinco años y una tribuna completa lleva el nombre “Leo Messi Stand”, mientras su figura funciona como elemento de valorización de negocios que van desde los patrocinios hasta el retail y la hotelería.

El último partido con Argentina, pero no el final de sus negocios

La despedida de la Selección coincide, de esta manera, con una expansión hacia una nueva etapa empresarial. Messi ya es dueño de la UE Cornellà, participa junto con Luis Suárez en Deportivo LSM de Uruguay y alcanzó un principio de acuerdo para comprar el 100% del Club Deportivo Eldense, de la Segunda División española. La operación todavía está sujeta al proceso de due diligence, los trámites contractuales y la autorización de las autoridades españolas.

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Si la adquisición se concreta, el cambio será significativo: Messi dejará de participar solamente mediante su imagen, patrocinios o inversiones para pasar a controlar las decisiones deportivas, financieras y comerciales de un club profesional europeo. El Eldense podría generar ingresos por derechos audiovisuales, patrocinadores, venta de entradas, acuerdos comerciales y formación y transferencia de jugadores, aunque el rendimiento de la inversión también quedará condicionado por los resultados deportivos.

Ese crecimiento empresarial llega mientras el argentino todavía mantiene abierta su carrera con Inter Miami. Su recorrido deportivo ya incluye ocho Balones de Oro, diez títulos de La Liga española, dos de la Ligue 1 francesa y cuatro Champions League, además de los más de 20 años con la Selección que acaba de cerrar. “Hasta en los peores momentos que hemos pasado nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre”, dijo Messi durante su despedida con la camiseta argentina.

A los 39 años, Messi terminó una de las etapas que construyeron su dimensión global, pero llega a ese punto con una estructura económica preparada para seguir funcionando cuando ya no haya partidos. Con un patrimonio neto estimado en u$s1.100 millones, cerca de u$s1.800 millones generados durante su carrera entre contratos, patrocinios y negocios, inversiones en múltiples sectores y una creciente participación como propietario de activos deportivos, Forbes lo coloca en un grupo excepcional de atletas que se hicieron multimillonarios antes de retirarse.

El mejor de la historia se despidió de la Selección, pero la máquina de facturar que construyó alrededor de su nombre todavía no encontró su techo.

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