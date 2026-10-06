Los 10 momentos que marcaron el camino de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi cerrará su histórico ciclo en la Selección Argentina con un amistoso ante Benín en el estadio Monumental. A lo largo de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, el astro rosarino protagonizó una trayectoria llena de resiliencia, récords, caídas dolorosas y consagraciones doradas que transformaron para siempre el fútbol nacional.

El camino comenzó con un episodio tan insólito como amargo. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, Messi hizo su debut absoluto en un amistoso contra Hungría en Budapest. Ingresó en la segunda parte, pero duró apenas unos segundos en cancha. El árbitro alemán Markus Merk lo expulsó con roja directa tras considerar que le había dado un manotazo al defensor Vilmos Vanczák.

La fortuna de Messi: cuánto tiene y cómo construyó su imperio fuera de la cancha

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Menos de un año después llegó la oportunidad en la máxima cita mundialista. El 16 de junio de 2006, durante la fase de grupos de Alemania 2006, la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro presenció el estreno del juvenil. Entró a los 74 minutos por Maxi Rodríguez, asistió a Hernán Crespo en el quinto tanto y anotó el sexto gol del encuentro. De esta manera, se transformó en el jugador argentino más joven en marcar en un Mundial hasta esa fecha.

El liderazgo institucional dio un paso trascendental durante Sudáfrica 2010. El 22 de junio de 2010, ante la rotación implementada por Diego Maradona y la ausencia de Javier Mascherano, portó la cinta de capitán por primera vez en el triunfo 2-0 frente a Grecia. A los 22 años, encabezó al equipo en la victoria que selló la clasificación con puntaje ideal en el grupo.

Messi en su debut en el Mundial 2006

Sin embargo, los momentos adversos también moldearon su temple con la Selección. En la Copa América 2011, donde Argentina fue anfitriona, el conjunto local cayó eliminado en cuartos de final ante Uruguay por penales tras igualar 1-1 en Santa Fe. Messi finalizó el certamen sin convertir goles y quedó en el foco de duras críticas del público argentino.

Las finales perdidas, la renuncia temporal y la consagración que rompió la racha

La Copa del Mundo Brasil 2014 significó el regreso a una gran definición. El 13 de julio de 2014 en el Estadio Maracaná, la Selección disputó la final del Mundial ante Alemania. El equipo cayó 1-0 en tiempo suplementario con gol de Mario Götze a los 113 minutos. Messi fue distinguido con el Balón de Oro del torneo.

En el Mundial de 2014 fue condecorado con el Balón de Oro del torneo

El punto más dramático ocurrió dos años más tarde. Luego de caer por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos —donde desvió su remate desde los doce pasos—, Messi declaró en zona mixta: "Se terminó la Selección para mí". La renuncia a la Selección en 2016 provocó una enorme conmoción social que derivó en su pronto retorno a las Eliminatorias.

La recompensa a la insistencia llegó el 10 de julio de 2021. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná con gol de Ángel Di María y se proclamó campeona de la Copa América 2021. Messi cerró un certamen brillante siendo el máximo anotador con 4 goles y líder en asistencias con 5 pases gol, cortando una sequía de 28 años sin trofeos mayores para el país.

Campeón de la Copa América 2021

El pico máximo de su carrera deportiva se dio el 18 de diciembre de 2022 en la cúspide de Qatar 2022. En una de las finales más apasionantes de la historia ante Francia, anotó dos goles en el empate 3-3 y convirtió su cobro en la tanda de penales que finalizó 4-2 a favor de Argentina. Finalizó con 7 goles y 3 asistencias en el torneo y levantó la tercera Copa del Mundo de la historia nacional.

Ganó el Mundial 2022 en Qatar

El ciclo de triunfos se extendió en la Copa América 2024 en Estados Unidos. A pesar de sufrir una dura lesión de tobillo que lo obligó a salir entre lágrimas en la final ante Colombia, el seleccionado venció 1-0 en el alargue con gol de Lautaro Martínez, permitiendo que el capitán celebrara la obtención de la decimosexta Copa América para las vitrinas de la AFA.

El capítulo final quedó escrito en el Mundial de 2026. A sus 39 años, el Diez lideró a la Argentina a una nueva final donde cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario, registrando marcas de 8 goles y 4 asistencias a lo largo de la competencia.